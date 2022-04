Bugallo teme que en el casco viejo ya hay más pisos turísticos que en alquiler

Limitar las viviendas de uso turístico en el entorno del casco histórico de Compostela es uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno local, y con esta intención el pleno del Concello de Santiago daba luz verde hace un año a la nueva modificación del Plan Especial de la zona monumental. Sin embargo, varios fallos judiciales han respaldado a los titulares de viviendas de uso turístico, permitiéndoles la inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT).

Ante este escenario, el alcalde de Santiago se refirió ayer a la situación que desde hace años se vive en el casco histórico de la capital gallega, en el que cada vez, subrayó, “residen menos compostelanos”. “Agora mesmo na zona histórica poida que xa haxa máis pisos turísticos que para aluguer para as familias”, indicó ayer en Onda Cero Xosé Sánchez Bugallo, un fenómeno, señaló, que “por primeira vez na historia xa ocorre en Vigo”.

“Esta situación é un problema porque expulsa poboación; o Concello de Santiago ven denegando as solicitudes de licenzas de pisos turísticos, pero os tribunais amparan a posición dos propietarios”, explicó el alcalde, antes de añadir que la intención del gobierno local es “tratar de limitar e acotar o uso turístico das vivendas porque altera a estrutura social da cidade”.

No obstante, apuntó que “os edificios e os baixos son de propiedade privada” y señaló que el aumento de pisos turísticos es debido “á actitude permisiva da Xunta de Galicia, que contradice a visión municipal, que é dificultar” la proliferación de este tipo de viviendas destinadas a uso turístico. Asimismo, Sánchez Bugallo afirmó que muchos propietarios “orientan os establecementos á hostelería ou determinado tipo de comercio que xera cash de forma máis inmediata”.

EQUILIBRIO. “O problema é que unha especialización en materia turística produce un aumento do prezo dos alugueres, e os propietarios entenden que poden sacar un maior rendemento a turistas; tratamos de conter esa evolución apoiando a rehabilitación, pero si unha persoa pensa que pode obter 1.500 euros por un piso turístico é remiso a alquilalo por 600 euros”, afirmó el alcalde de la capital gallega, quien, no obstante, avanzó que desde Raxoi seguirán “mantendo a posición do Plan Xeral e Plan Especial tratando de limitar o destino a uso turístico das vivendas”.

En este sentido, la modificación del Plan Especial del casco histórico por parte del Concello de Santiago pretende avanzar hacia una ciudad “equilibrada” en la que se respeten “dereitos constitucionais básicos como a vivenda”.