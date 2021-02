Bugallo ve una barbaridad medio millar de casos pese a la impaciencia por abrir

Santiago. El alcalde de Santiago señaló ayer que “temos uns datos de contaxios de COVID moi elevados, pero a tendencia é boa” porque “hai unha baixada perfectible e clara”, aunque cree que “500 casos é unha barbaridade”.

Añadió que “é probable que acabemos esta semana no entorno dos 400 casos activos de coronavirus”, aunque recordó que “o peche perimetral de Santiago se decretou cando os afectados eran 147. E aínda estamos no triple”.

Bugallo indicó que “todos temos unha gran impaciencia por abrir a man en canto as restriccións, pero cando vexo a decisión de Alemania, que ten 75 casos, de continuar os confinamentos ata o 1 de marzo, a nosa situación é máis desesperada”.

El regidor municipal indicó en Onda Cero que destinar a los comercios el 75 % de la facturación del año pasado, como se hace en Alemania, “sería imposible facelo aquí porque se necesitarían decenas de miles de millóns de euros”, aunque “aquí se fai un esforzó económico cos ERTES”.

Sánchez Bugallo comentó que los comerciantes compostelanos “están moi agobiados” y “cada sector di que a súa situación é peor que o sector do lado”. Reconoce que “coa hostelería pechada, as tendas pechando ás 18.00 e co peche perimetral, o comercio perde parte dos seus clientes, así como as axencias de viaxes que non están facturando. É unha situación moi difícil para todos”.

Indicó que “o goberno di que en xullo se poderá ir abrindo máis a hostelería, pero veremos cómo evoluciona cos peches perimetrais” porque “en Santiago inflúen moito os concellos da contorna, todos veñen a traballar a Santiago e esa poboación que ven a estudiar ou traballar non pode comprar ou tomar un café en Santiago”.

Sánchez Bugallo cree que “para o noso comercio e hostelería marcaría unha diferencia moi importante” y espera que se pueda revisar los cierres perimetrales antes de Semana Santa.

MÁS DE UN CENTENAR DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. En cuanto a los datos facilitados ayer por el Servizo Galego de Saúde, muestran que en el área sanitaria de Santiago y Barbanza hay 105 personas hospitalizadas (tres más que el día anterior), y se sumó otro más en la uci, con 36. En cuanto a los pacientes con infección activa, éstos ascienden a 1.689, frente a un total de 15.488 personas que se han curado.

Debido al coronavirus han fallecido en el área compostelana 310 personas. Además, el número total de contagiados por COVID hasta ayer suma 17.476 personas.En las últimas 24 horas se confirmaron a través de los test de PCR 21 casos. En cuanto al sexo en infectados, un 53 % son mujeres y el restante 47 por ciento, hombres. ecg