Buscan familias que acojan niños africanos que vienen a operarse

Tras un duro parón por el COVID, la ONG Tierra de Hombres retomará este año su proyecto Viaje hacia la vida, con el que esperan sumar más nombres de niños del continente africano con graves problemas de salud pero curables que traen a la capital gallega para operarse. Confían en reanudar esta iniciativa para buscar una segunda oportunidad a pequeños como Bienvenue, la pionera en venir a Compostela, y para ello buscan a familias que puedan acogerles en sus casas hasta su recuperación.

Bienvenue, de tan solo tres años, fue la primera en viajar desde Togo a Santiago en 2015, para ser operada de una malformación anorrectal congénita. Cinco meses después de su llegada, la pequeña regresó junto a su familia tras recibir el alta médica en el hospital La Esperanza, donde fue intervenida con éxito.

Sus padres de acogida en Santiago, Nadia y Pablo, declararon a EL CORREO que pronto superaron las barreras idiomáticas y culturales para que la niña se sintiese como en casa. “La adaptación fue brutal”, aseguraban.

“Creíamos que iba a ser más complicado. De hecho, pasó de no entender el idioma y tener que adaptarse a vivir con desconocidos, a ser una más de la familia. Si incluso se marcha hablando gallego, que empezó a chapurrear al mes y medio de llegar”, comentaba Nadia.

Por su parte, la última pareja compostelana en unirse al Viaje hacia la vida es la formada por Isabel Crespo y Pepe Losada, aunque ella asegura que “somos cuatro los que nos involucramos en esta vivencia”, haciendo referencia también a sus hijas María, de quince años; y Ana, de once.

Isabel explica que fue leyendo el periódico cuando le llamó la atención el trabajo de la ONG Tierra de Hombres sobre el traslado de niños de África a España para operarlos, ya que en sus países de origen no pueden realizarlo por falta de medios.

Aunque recuerda que fue cuando vio que uno de los cirujanos que operaba a esos niños era el mismo que tuvo que operar a una de sus hijas al nacer lo que verdaderamente la decidió a dar el paso.

Asegura que fue tan buena la primera experiencia con Gracia, una niña de 8 meses, que tuvo que ser operada dos veces, y que robó el corazón “desde el minuto uno” a toda la familia, que no dudó en repetir experiencia.

Gracia, que vino desde Togo para operarse de una atresia anal, una enfermedad congénita, llegó en septiembre de 2017 y debido a sufrir otras patologías estuvo en Santiago casi seis meses.

A su llegada a Lavacolla, llamó la atención de las hijas de Isabel las pocas cosas que tenía, con una pequeña mochila como equipaje.

En este sentido, asegura que sus hijas compartieron todo con la pequeña Gracia, al igual que se involucró toda la familia y amistades y con la volvieron a la época de pañales y biberón. “Fue un bebé muy querido, tanto que pronto le salieron titos postizos en Santiago y A Coruña”.

Preguntada sobre cómo se llevó la marcha de Gracia, Isabel sostiene que “sabemos que vienen por un espacio de tiempo limitado y que al volver les esperan sus familias, para las que también es duro sobrellevar su ausencia”.

La familia estrenó enero de 2019 con la llegada de Fatimatou, de nueve años, y que llamaban cariñosamente Fatou y que tenía una cardiopatía de nacimiento, que mermaba su calidad de vida, “cualquier esfuerzo le costaba mucho”.

Recuerda que Fatou llegó de noche y “completamente agotada” y que le impactó “la tristeza de su mirada. La primera noche fue dura, pero es normal. No nos conocía, estaba en otro país, otra cultura, sin nadie de referencia”.

Asegura que nada más operarse “se produjo el cambio. Aquellos ojazos que tenía se volvieron alegres, y se convirtió en una niña divertida”. Dice que con Fatou aprendieron a valorar más las cosas.

“La primera noche le di un vaso de agua para lavar los dientes y usó la mitad para lavar la cara. Valoran mucho que no se desperdicie ni una gota”. Relata que “le impactaba el sonido de los timbres de las puertas, que no dejaba de tocar, y que no había nada más rico que el chocolate”.

“¿Si fue dura la despedida? Son sentimientos encontrados pero sabes que vuelve a su hogar, al lugar de donde no tendría que haber salido, pero vuelve feliz y sana”, dice.

Las familias que quieran colaborar pueden hacerlo en deleg.galicia@tierradehombres.org o en el 600 322 944.