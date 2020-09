Buscan fórmulas para ampliar a mil las plazas de comedor escolar

concello. El alcalde de Santiago aseguró ayer que buscan alternativas con la dirección de los colegios públicos de la ciudad para incrementar “hasta cerca de mil” las actuales 893 plazas de comedor escolar. Bugallo indicó que a día de hoy no se puede afirmar si se tendría que aplicar el baremo para adjudicar vacantes de comedor mientras no se sepa cuántas de las 1.200 solicitudes se confirman y se resuelva el “problema de los esporádicos”, dijo en referencia a quienes piden plaza pero no pueden concretar para qué día. En cualquier caso, descartó derogar el decreto de comedores que el Ayuntamiento publicó el 9 de septiembre. En rueda de prensa, el regidor presumió de que de los 13 colegios públicos con 4.000 alumnos, en 12 funcionan los comedores escolares y en todos el servicio de madrugadores y lo atribuyó al “esfuerzo inmenso y a un sobrecoste enorme” para las arcas municipales. En la actualidad comen en torno a 520 niños en los comedores escolares de Santiago. A ello contrapuso que a día de hoy no hay comedor donde este servicio es gestionado por la federación de Anpas, por lo que les demandó prudencia en sus pronunciamientos. También apeló a entender que el servicio tendrá un sobrecoste de en torno al 40 % por las medidas frente al coronavirus, mientras que las familias pagarán las cantidades establecidas. En opinión del regidor, que compareció ayer en la rueda de prensa acompañado del nuevo concejal de Educación, Rubén Prol, en siete de nueve centros educativos el problema de los comedores está resuelto “con un margen suficiente” y la “mayor preocupación” se centra en dos colegios, el Raíña Fabiola y en el Quiroga Palacios. REDACCIÓN