Buscan nuevas pistas sobre el crimen de Alcàsser con Santiago en el meollo

El Instituto Forense de Santiago vuelve a ser noticia por el triple crimen de Alcàsser, suceso que conmocionó a toda la sociedad española por la terrible crueldad con la que procedieron los autores de la violación y el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée. El propósito de la acusación popular en el caso de buscar nuevas pruebas incriminatorias contra los responsables de tal atrocidad sitúa de nuevo al centro compostelano en el foco, puesto que en sus instalaciones siguen guardados a buen recaudo los pelos que se estudiaron en los años noventa para encontrar el ADN de los culpables.

Casi treinta años después del macabro episodio que tuvo lugar en la citada localidad valenciana el 14 de noviembre de 1992, el caso, sobre el que siempre ha sobrevolado una eterna duda acerca de los autores de los hechos, volvió a la palestra con la autorización del juzgado de Alzira para examinar el Opel Corsa en el que los dos responsables, José Ricart y Antonio Anglés (desaparecido), trasladaron a las niñas hasta el paraje montañoso de Tous, donde fueron sometidas a todo tipo de vejaciones, antes de ser asesinadas.

Con esta acción, realizada por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil e impulsada por la Asociación Laxshmi para la Lucha Contra el Crimen y la Prevención, se pretendía, aplicando las técnicas más modernas en ciencias forenses, encontrar restos inculpatorios contra Anglés, supuesto coautor y cerebro de la barbarie, puesto que en el hipotético caso de que apareciese hoy en Valencia, no existe evidencia alguna, más allá de la confesión de su compañero, que lo sitúe en el lugar de los hechos.

Si bien esta investigación no arrojó resultados positivos, puesto que la situación del vehículo, parado en un desguace desde hace años, provocó la degradación de las muestras de ADN, si que se logró encontrar un hilo de esperanza que colocaría al prófugo en el vehículo.

En este sentido, atendiendo a las declaraciones del criminólogo y perito judicial Felix Ríos, presidente de la citada organización, con la revisión a través de un novedoso sistema llamado Bluestar se encontró sangre en el lateral del asiento del copiloto. Esta pequeña muestra se asociaría a una brecha de Toñi Gómez, fruto del golpe propiciado por el escapado, atendiendo al relato de los hechos que hizo Ricart en uno de sus testimonios.

Este avance, tres décadas después, ha llevado a los investigadores a seguir adelante en sus pesquisas y es aquí donde el Instituto Compostelano puede jugar un importante papel. A tenor de la información revelada Felix Ríos este jueves en el programa Horizonte, se solicitará en los próximos días o semanas la remisión de los veinticinco bellos púbicos (sin raíz) que se encontraron en los escenarios de los hechos y que fueron cotejados, en aquella época, por el equipo encabezado por Ángel Carracedo y Victoria Lareu.

En base a su declaración, once de esos pelos no pudieran ser investigados por la premura para celebrar el juicio y cerrar el caso. Además, entienden que el instrumental de la época no permitía conseguir vestigios biológicos como si lo hacen los medios actuales. Por ello, creen que podrían conseguir pruebas contra Anglés e incluso algún otro implicado.

Con todo, a pesar de lo citado, fuentes del Instituto Forense de Santiago han asegurado a EL CORREO que, por el momento, no han recibido notificación judicial alguna. Así, si bien la exposición televisiva del tema ha sido vox pópuli en la jornada de ayer en el centro, no hay constancia sumarial para remitir estas muestras al Instituto Nacional de Toxicología.