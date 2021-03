Buscan un loro que se escapó en O Castiñeiriño

sos. Una familia de O Castiñeiriño está desolada desde este domingo, cuando su loro Lucas aprovechó un descuido y se escapó por la ventana de la cocina. El animal, de color gris y cola roja, es miedoso y suele gruñir como si fuera un perro si se ve en peligro, pero no es agresivo. El loro desapareció en la zona de la calle Ángel Rodríguez González y sus dueños no pierden la esperanza de recuperarlo, aunque les parece difícil, puesto que no hay rastro de Lucas. Si alguien lo ve, puede contactar con los propietarios en el 657 991 217. S. Cuiña