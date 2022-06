CA exige solución para ampliar el parking del CHUS

Santiago. La lucha por la ampliación del aparcamiento en el CHUS sigue. En este sentido, el concelleiro de Compostela Aberta Jorge Duarte exige al alcalde tomar cartas en el asunto, “debe poñerse a traballar coa Xunta para solucionar as eivas de mobilidade e aparcamento no CHUS”, manifiesta. Afirman que “hai opcións para a construción dun novo estacionamento na contorna do centro sanitario, porque hai parcelas acaídas para ese fin”. Ante la falta de acción del alcalde, afirman que demandarán en el Pleno un convenio “para a ampliación do CHUS que atenda as necesidades de mobilidade e accesibilidade”, así como medidas para facilitar su uso a familias. ecg