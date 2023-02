CA reclama un protocolo contra as agresións sexuais no ocio nocturno

Santiago. Compostela Aberta pedirá no próximo pleno que o Concello de Santiago impulse un protocolo contra as agresións sexuais no ámbito do ocio nocturno, en colaboración cos responsables e traballadores dos establecementos, as entidades feministas e o estudantado universitario, en especial co colectivo do Campus do Medo.

A concelleira Marta Lois lembrou que “este tipo de protocolos e campañas funcionan xa noutras cidades como Barcelona, Zaragoza ou Pamplona, e téñense demostrado efectivos, mesmo en casos moi mediáticos das últimas semanas”.

Esta é unha das medidas que o grupo municipal de CA inclúe nunha proposición na que urxe ao Goberno a desenvolver outras accións “para facer de Santiago un verdadeiro territorio das mulleres, xusto cando falta un mes para a conmemoración do 8M”.

Marta Lois lembrou que en xullo de 2022 o Ministerio de Igualdade e a organización estatal de empresarios do ocio nocturno asignaron un convenio de colaboración para a posta en marcha de plans de actuación e protocolos de prevención e resposta contra as violencias machistas. Ademais, varias cidades de todo o Estado impulsaron acordos similares, “que non existen en Santiago, nin que tampouco está a fomentar Xunta de Galicia”. Para a concelleira de Compostela Aberta, “é imprescindible que o Concello de Santiago “adopte un rol proactivo e facilite as ferramentas e a formación necesarias aos responsables e ao persoal dos establecementos de ocio nocturno, que poden axudar a detectar situacións potencialmente perigosas e atender ás vítimas no caso de producirse agresións ou comportamentos sexistas neses locais”. redacción