Cabreo de los caseros con los estudiantes ‘destroyer’ que dejan los pisos inhabitables

Tras conocer la versión de las inmobiliarias y los estudiantes sobre los problemas de alquiler en Santiago, los propietarios también quieren manifestarse acerca del asunto. A raíz de las últimas publicaciones, varios caseros se pusieron en contacto con este periódico para poner sobre la mesa lo que consideran una realidad. “Creo que la pregunta que le hay que hacer a un estudiante que dice cambiar cada curso de piso es ¿por qué? ¿Por qué tiene problemas para encontrar una habitación todos los cursos si lo normal sería que permaneciese toda la carrera en el misma? Alguno podrá decir que no le gusta en el que estaba o que quiere cambiar de zona, pero la realidad es otra: tienen que buscar piso curso tras curso porque les echan del anterior, y ahí está el punto clave de la cuestión”.

Son palabras de la propietaria de varios pisos en el centro de Santiago, que prefiere mantenerse en el anonimato. Esta mujer dice comprender perfectamente a los propietarios que deciden no alquilar sus pisos a estudiantes y a quienes no invierten un euro en la vivienda “porque saben que se la van a dejar destrozada”. “Gastas cinco mil euros en poner a punto un piso, se lo alquilas a cuatro estudiantes y en nueve meses de curso te lo destrozan por completo. Es cierto que no se puede generalizar y que hay gente muy buena y que respeta lo ajeno; pero la realidad es que hay mucha otra gente que no, que le da igual que a un sofá recién estrenado le caiga encima un cubata o un plato de espaguetis grasientos. Como no es suyo, le importa un pimiento. Luego le dices que no se le devuelve la fianza y todavía tiene más que decir”, señala esta mujer, indignada.

“Hay pisos muy buenos en zonas residenciales, pero nadie quiere ir para allí, porque no están en el meollo de la marcha. Con la disculpa de que le queda cerca del Campus, todo el mundo quiere estar en Santiago de Chile, en el Ensanche. Allí la mayoría de los pisos están destrozados, pero a los estudiantes hay que decirles que no los han destrozado los propietarios sino sus compañeros de cursos anteriores, los mismos que dicen que cada curso les resulta más difícil encontrar una habitación”.

Esta casera, que lleva muchos años alquilando pisos por habitaciones, dice estar cansada de invertir dinero en sus viviendas “para que tengan una presencia y unos servicios” y tener como respuesta por parte de los inquilinos un comportamiento totalmente incívico. “Le quitan a cualquiera las ganas de alquilar pero sobre todo las de gastar dinero en el piso. Se lo entregas niquelado y te lo entregan hecho una basura. No es de recibo”. Cree que este es el principal motivo por el que los propietarios ofrecen los pisos en condiciones mejorables; y también por el que escasea el mercado del alquiler convencional, sobre todo a estudiantes. “Los políticos hablan de que toda la culpa de la escasez de alquileres convencionales es de los pisos turísticos. Pero eso no es así. Cuando se ofrece alquiler convencional uno corre unos riesgos importantes: por un lado, los okupas; por el otro, un grupo de estudiantes que te destroza la vivienda. Es por esto por lo que muchos propietarios han decidido no alquilar y tener el piso vacío; y quienes no pueden mantenerlo sin actividad lo ponen en venta. Solo hace falta ver los pisos que se ofrecen en venta en el centro de Santiago en cualquier portal inmobiliario para darse cuenta de que por la mayoría han pasado estudiantes”, señala otro propietario indignado en conversación con este diario.

Ambos son también muy críticos con el papel de las inmobiliarias: “Aunque no se puede generalizar, en términos generales hay que decir que lo único que les preocupa es alquilar el piso, les da igual a quién. Luego, cuando lo deja el inquilino completamente destrozado, se limitan a quedarse con la fianza, que habitualmente no da para pagar ni el diez por ciento de los arreglos, y se lavan las manos. Le pasan el muerto al propietario y que se arregle como pueda”, critica un afectado.