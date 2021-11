‘Cacerolada’ vecinal en la rúa Concheiros para protestar por el retraso de las obras

Los vecinos de la rúa Concheiros ya se toman con humor los retrasos que acumulan las obras. Manifestarán una vez más su indignación con una concentración que han convocado para mañana, coincidiendo con la fecha en la que se preveía que deberían estar terminados los trabajos, cuya ejecución será de nuevo prorrogada hasta el 23 de diciembre, si bien algunos creen que la reurbanización no estará completada hasta el próximo enero, como el alcalde ya avanzó a los comerciantes con los que se reunió.

Quienes convocan la manifestación, programada para las 12.00 horas, animan a los afectados a participar con “cascos, chalecos, monos de obra, planos definitivos e cacerolas” para visibilizar el motivo de su denuncia pública y el malestar por la duración de una obra que ya debería estar terminada, con las consecuencias que está teniendo sobre todo para el comercio, que acarrea notables pérdidas.

El concejal de Obras, Javier Fernández, señaló ayer a este periódico que en los últimos días mantuvo reuniones con los residentes y comerciantes del entorno y que “parece que hay un consenso”. “El objetivo ahora es que la calle quede bien, y va a quedar bien”, sentencia, al tiempo que añade que se levantaron piedras en los últimos días porque los técnicos comprobaron que no estaban bien colocadas y podrían dar problemas en el futuro. “Eso le va al bolsillo a la empresa y lo lógico es que se le exija que si algo no está bien lo rectifique”, sentencia el concejal, a la vez que avanza que entre hoy y mañana se abrirá a la circulación nuevo carril a la altura de la plaza del Cruceiro de San Pedro. La próxima semana, además, está previsto que comience la colocación de los contenedores subterráneos.

PÉRDIDAS DE INGRESOS. En relación a las obras de Concheiros se manifestaba este martes el presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, quien comentaba que “hace unos días tuve la oportunidad de acercarme a escuchar y a visitar los comercios y los negocios tanto de esta rúa como la de San Pedro”, y destacó que “hablan de pérdidas de ingresos de entre un 40 % y un 80 %, e incluso alguno que la situación era peor que en la crisis sanitaria”.

Destacó como parte importante del malestar “la falta de transparencia”, al no saberse cómo van a acabar estas obras. Pedía además “que se terminen cuanto antes y en las mejores circunstancias posibles”, y que “hay aspectos que no están aclarados, como el hecho de que desaparezcan unas 70 plazas de aparcamiento”, lo que afectará también al comercio.

Las concejalas del BNG Goretti Sanmartín y Navia Rivas también visitaron la semana pasada Concheiros, donde mantuvieron una reunión con vecinos y comerciantes “afectados pola pésima planificación das obras, que repercuten de xeito negativo na economía do barrio”, afirmaron. “Transmitíronnos un enorme malestar polos constantes cambios, improvisacións e dificultade nos accesos que, dunha hora para outra, impiden o paso a determinadas rúas, que quedan cortadas para levar as crianzas ao colexio ou os subministros aos locais”, explicó Navia Rivas. Además, anunciaron que trasladarán una iniciativa al pleno para recordar que ya se aprobó una proposición del BNG en la que se instaba a crear un plan de reactivación económica para zonas afectadas por las obras, en consenso con los sectores afectados como comercio y hostelería, en concreto, en las zonas de Concheiros y el Hórreo. “Imos reclamar unha partida específica nos Orzamentos de 2022”, señaló Sanmartín.

Sobre Concheiros, la portavoz afirmó que “van meses de demora e sucesivas prórrogas, sofren unha enorme descoordinación na xestión e isto xera gran malestar na veciñanza que non foi partícipe do proxecto e é contraria á substitución de pedra por formigón, ao cambio de emprazamento da fonte do cruceiro de San Pedro e á colocación de lousado nas portas das vivendas. Ademais, queda patente que a veciñanza está cansa da mala xestión”.

El alcalde, Sánchez Bugallo, recordó recientemente que cuando llegó a la alcaldía este proyecto estaba paralizado por las diferencias sobre el mismo entre la Xunta y los vecinos, que había llevado a la primera a decidir “non facelo”. También se mostró convencido de que una vez que estén finalizadas el resultado habrá merecido la pena.