Cafeterías con concesión: luces y sombras bajo estrictos pliegos

El nuevo espacio rural lunch del Monte do Gozo, la cafetería del Parque Eugenio Granell, la renovada Granxa do Xesto, el bar Lasso del Auditorio, la moderna cafetería de la Alameda o el pequeño bar del Conservatorio Profesional de Música. Todos ellos tienen algo en común: funcionan como espacios hosteleros bajo concesión -municipal en su mayoría, autonómica en Monte do Gozo- y, por tanto, bajo pliegos cerrados. En los próximos meses, cuando la oferta encuentre adjudicatario, se sumará un nuevo y esperado espacio al listado: la cafetería de la nueva estación intermodal, cuyo proceso de licitación está en marcha desde el pasado jueves 29.

Las últimas dos cafeterías por concesión que se inauguraron en Compostela fueron el rural lunch del Monte do Gozo y Granxa do Xesto. Esta última, en el Pedroso, reabrió sus puertas en plena pandemia de la mano de Richard Alonso. “A idea veume o ano no que baixaron o canon, porque antes era moi alto. Agora é de 4.900 euros ao ano, case a metade do que pedían”, explica este hostelero, que reconoce que el precio a pagar no es demasiado elevado pero que los beneficios dependen totalmente de la meteorología, al tratarse de una cafetería en pleno acceso al monte. “Eu xa traballara aquí os dous últimos anos antes do peche. Cando baixaron os prezos comecei a tramitación, que non é complicada. Tes que presentar o proxecto de que idea tes para o espazo, así coma un estudo económico”, indica.

A partir de ahí, una vez concedida, tiene que ceñirse a unas normas, como un horario mínimo de apertura, no puede disponer del área del parque ni instalar una máquina expendedora, y tiene que hacer publicidad de eventos municipales. Además, los baños deben estar abiertos al público en general, no solo a los clientes, y debe ofrecer productos locales. Desde su reapertura, el espacio ha funcionado con bastante éxito ya que ha aprovechado la mayor demanda de cafeterías al aire libre, que se vio disparada con la llegada de la pandemia del COVID. “Estivo catro anos sen licencia, e agora tendo en conta o que está pasando non me queixo. Case podo dicir que me favoreceu todo isto. Teño dous traballadores, ademais de eu mesmo. Ten pros e contras, pero é rentable”, concluye Alonso. El mismo beneficio pandémico han tenido otras cafeterías instaladas en parques, como la del Parque Eugenio Granell, y la de la Alameda.

La cafetería del parque Eugenio Granell, proyectada desde 2008 y construida en 2010, se inauguró en 2014 de la mano de Javier Mayo y Alexander Sancesario después de varias complicaciones administrativas y actuaciones a medias. En el mismo año abrió la de la Alameda, Ferradura, con un estilo de local totalmente acristalado para contemplar todo el parque. Además, el arquitecto César Coll integró el tronco de los árboles cercanos en la obra del local. Juan Pérez Alvite, de Feixoada Galicia, fue quien se hizo cargo de la concesión. El espacio ofrece la posibilidad de celebrar eventos privados como cumpleaños, con la opción de decorar el local y elegir la música al gusto de los protagonistas del acto.

El caso más reciente es el del renovado espacio del Monte do Gozo. En las últimas fiestas de la Ascensión, el rural lunch reabrió sus puertas, gestionado por Benvido Albergues, después de que en 2018 la Xunta cambiase los pliegos para hacerlos más atractivos y tener más oferta. En esta nueva contratación, se eliminó de la concesión de las piscinas y se incluyó el alojamiento que tiene una capacidad estimada de 620 plazas distribuidos en pabellones con 248 habitaciones. El plazo de concesión es de 15 años, frente a los diez años de los anteriores procesos de contratación, y que puede ser prorrogado por cinco. La concesionaria tendrá que abonar una cantidad anual de 70.000 euros, con una carencia de dos años. Así, el espacio reabrió con novedades como la instalación de una pulpeira y con carta ampliada. Desde su apertura, el espacio ha tenido una muy buena acogida y son muchos los que acuden a la piscina y a disfrutar del local de hostelería con la llegada del buen tiempo, además de ofrecer una zona idónea para escuchar de fondo los conciertos del auditorio.

Además de la rigidez de los pliegos, que en la mayoría de casos marca los productos y la lista de precios, hay algunos contras que presentan estos espacios, particularmente los que se encuentran en espacios cerrados. Así, algunos usuarios explican que en cafeterías como la del Conservatorio hay menos oferta de productos de la que les gustaría, como puede ser alguna bebida alcohólica como la cerveza. Y, otros, denuncian que la cafetería del Auditorio, con una impresionante cristalera que da al lago, se encuentra algo desaprovechada. Precisamente, Lasso, la cafetería del Auditorio, acaba de renovar su cadena de mando. Los trabajadores de la empresa que cogió la concesión hace cuatro años acaban de hacerse con la marca, por lo que toman el relevo de los anteriores propietarios -que lo dejan por motivos personales ajenos al negocio-, tal y como confirmó uno de los nuevos responsables, Joaquín Beiro, a este periódico. “A concesión segue sendo a mesma. Aproveitaremos que o Auditorio pecha todo o mes de agosto para facer os cambios oportunos e organizar ben as cousas. Quedan oito anos e medio de concesión”, indica, por lo que en los próximos meses quizás se pueda ver algún cambio que ofrezca un aire renovado al negocio.