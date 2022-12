Caídas y visitas a Urgencias por los contenedores de Montero Ríos

El problema de la limpieza en Santiago no solo tiene relación con la basura en sí, que muchos vecinos consideran como consecuencia de un mal servicio. También algunas isletas de contenedores se han convertido en una trampa para muchos peatones. Y no estamos hablando de un barrio perdido, aunque por supuesto tendría la misma importancia, sino que este problema se produce en pleno centro de la ciudad.

Una de las rúas afectadas es Montero Ríos, como denunció una lectora de este periódico, cansada de “comunicar esta situación en el Ayuntamiento sin que me hayan hecho ningún caso hasta ahora”. Esta vecina sabe bien de lo que habla, en primera persona, porque fue una de las afectadas por la caída. De hecho, el percance la llevó al hospital. Hablamos ya de “hace año y medio, sin que en todo este tiempo se haya puesto solución, y las caídas siguen produciéndose, porque yo las veo”. La afectada trasladó “en tres ocasiones” esta circunstancia al Ayuntamiento, “y se lo dije personalmente a Sánchez Bugallo”.

Los bordes de hierro de los contenedores no están bien alineados, y las planchas metálicas que están debajo sobresalen varios centímetros. Una verdadera trampa cuando hablamos de una calle con intenso tránsito peatonal, que a determinadas horas no deja muchos huecos por los que circular. Por eso es más fácil no ver el problema y se produce la caída.

La vecina relata cómo hace solo unos días “una señora muy mayor se cayó en el mismo sitio, y por suerte no tuvo graves consecuencias”. Pero la realidad es que se siguen reproduciendo estos accidentes en la zona, sin que haya mejorado lo más mínimo.

Desesperada, esta residente del Ensanche ya no sabe cómo denunciar la situación, pero espera que por fin se solucione y dejen de producirse caídas que, en algún caso, pueden llevar consigo denuncias a Raxoi.