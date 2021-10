Calcinada una cocina en Pontepedriña tras olvidarse una tartera al fuego

Los Bomberos de Santiago tuvieron que desplazarse esta tarde, al filo de las 17.40 horas, hasta la rúa de Negreira, en el barrio de Pontepedriña, tras recibir un aviso por presencia de humo en la escalera comunitaria del número 4. Los efectivos que se trasladaron hasta el lugar del incidente tuvieron que forzar la puerta de la vivienda afectada, puesto que no respondía nadie en el interior. Al entrar, se encontraron con un incendio declarado en la cocina a causa de una tartera al fuego. También pudieron comprobar que en el piso no había personas. En el momento que finalizó la intervención, en la que también participó la Policía Local, el propietario todavía no había sido localizado.