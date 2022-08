Caldo y Néboa despiden el ciclo ‘Atardecer no Gaiás’ esta semana

A Cidade da Cultura volvió a ser este verano gracias al programa Atardecer no Gaiás, el mejor escaparate de las tendencias musicales del momento, “tanto de Galicia, na súa meirande parte, como do resto do territorio español e portugués”, tal y como especifican desde la Consellería de Cultura, que un año más ha podido constatar la buena acogida de este ciclo que despide esta semana su décimo segunda edición.

Será con dos conciertos previstos para el jueves día 25, y viernes 26, protagonizados por Caldo y Néboa, respectivamente, dos bandas gallegas que reinterpretan la música tradicional con distintos estilos y sonidos, estando considerados como dos de los máximos exponentes de la experimentación musical en Galicia y que cuentan con numerosos seguidores.

Caldo, un trío afincado en Valmiñor que ya recibió en 2020 el reconocimiento al mejor proyecto de música folk en los Premios Martin Códax, será el primero en subir al escenario el día 25, a las 21.00 horas, en la Praza Central do Gaiás. Sobre ellos, la organización explica que los tres componentes “achegan a música tradicional a contextos sonoros contemporáneos a través da experimentación cos instrumentos (violín, pandeireta e guitarra), mostrando influencias das músicas europeas e atlánticas” siendo su propuesta la “reinterpretación da música tradicional”.

Tras ellos y como broche de oro, actuarán el viernes a la misma hora el quinteto gallego Néboa, un grupo que combina la canción tradicional con ritmos contemporáneos y que fue galardonado en 2018 con el Premio Fran Pérez Narf. “O seu estilo pop-folk é resultado dunha mestura de toques de electrónica, jazz e trip-hop”, señalan desde la Consellería de Cultura, organizadora de este ciclo que cuenta además con la colaboración del INAEM.

El quinteto, liderado por Lucas de Centi, acaba de publicar Fósforo, un EP con cinco temas que dan continuidad al primer trabajo discográfico, A realidade enganosa.

Con su actuación, “unha mestura de canción tradicional e electrónica”, finalizará la XVI edición de un ciclo que reunió este verano diversos estilos “nun percorrido de dezaseis actuacións, e na que o público puido gozar de diferentes estilos musicais á luz do solpor na Cidade da Cultura, desde o pop á canción de autor e o flamenco, a electrónica, o folk experimental e ritmos urbanos que mesturan xéneros como a electrocumbia, trap ou hip hop”.

CARTEL. Recuerdan que el programa comenzó en julio con los gallegos Los Jinetes del Trópico y Sila Lúa y que “polo escenario ao aire libre pasaron todos os xoves e venres do verán diferentes artistas e formacións como Mundo Prestigio, MJ Pérez ou Terrae”.

También propuestas como las de Carla Gree & the Demons, Basanta, Kimberley Tell, el andaluz Alfredo Tejada, la extremeña Ruiseñora o la madrileña Lusillón, así como los grupos seleccionados en el programa Xuventude Crea, de la Xunta, y del certame portugués XeneraSon Rock, entre muchos otros.

Además, tal y como recuerdan sus propios organizadores, los conciertos recuperaron “o seu formato orixinal, tras os anos de pandemia”, siendo de acceso libre y gratuitos, al igual que lo serán los de esta semana, que despedirán por este año uno de los programas estivales más consolidados.