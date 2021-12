Calienta motores el PP para las elecciones municipales

Borja Verea, presidente del Partido Popular en Santiago, llegó el pasado jueves a los salones del hotel Puerta del Camino, en los que reunió a más de doscientos cincuenta militantes y simpatizantes populares. El objetivo de este encuentro no era otro que poner en marcha al Partido Popular de Santiago con vistas a la celebración de las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 2023.

En el acto, el presidente y parlamentario compostelano estuvo acompañado además por otros representantes del PPdeG, como Diego Calvo, Pedro Puy, Rosa Quintana, Román Rodríguez, Paula Prado, Marta González y Alejandro Sánchez-Brunete.

En el transcurso de su intervención, Borja Verea anunció que el encuentro celebrado en Santiago “é un pistoletazo de saída para as eleccións municipais” e hizo un llamamiento a la militancia destacando que “todos somos imprescindibles para seguir construíndo este novo proxecto gañador”.

Así, ante la militancia reunida en los salones del hotel, destacó que “hoxe aquí todos temos un obxectivo común, unha meta compartida, que o próximo alcalde de Santiago sexa un alcalde do Partido Popular”.

Un aspecto sobre el que manifestó que “estou convencido que o imos conseguir porque chegou o momento do cambio”, proclamó, señalando a continuación que“a xente está decepcionada e desilusionada cos actuais dirixentes, coas mesmas políticas de hai trinta anos; Santiago merece máis, merece un cambio”, subrayó el popular.

De esta forma, remarcó que “fronte ao Santiago sin ideas do Partido Socialista, propoñemos un Santiago de futuro e vangarda, fronte ao Santiago sin ganas do Partido Socialista, propoñemos un Santiago con ganas de cambio e fronte ao Santiago triste e antiguo do Partido Socialista, propoñemos un novo Santiago alegre e moderno”.

Verea finalizó su intervención ante los militantes compostelanos recordando que “unidos calquera obxectivo é posible, e que dende a unidade a victoria está máis cerca do que pensamos”.

Asimismo, en el acto celebrado en el hotel Puerta del Camino, también intervino el presidente provincial del PP, Diego Calvo, quien en su intervención destacó la capacidad de movilización de que dispone el PP en Santiago.

También resaltó que “os bos resultados veñen só cando traballamos unidos”, apuntando en su discurso que “hoxe esteamos aquí máis de 250 amigos, aos que hai que sumar os que non puideron vir porque agotamos o aforo, é o mellor síntoma de que o Partido Popular de Santiago ten ganas de gañar”.

En esta línea, el presidente provincial del Partido Popular puso en valor los últimos resultados electorales obtenidos por el PP tanto en la ciudad de Santiago como en la provincia de A Coruña, y quiso destacar que durante estos dos años, que calificó de “complicadísimos”, Borja Verea “mantivo en Santiago o partido vivo e levouno a uns resultados históricos nas últimas eleccións autonómicas”, por lo que señaló a militantes y simpatizantes, “toca agora facer o mesmo nas eleccións municipais”.

En el transcurso del acto celebrado el jueves, el Partido Popular, también aprovechó la ocasión para homenajear a Carlos Alvela, Carlitos, que fue el primer empleado del PP en Galicia, y que ya se encuentra jubilado. Destacaron que se trata de “unha das persoas máis queridas pola militancia compostelana”.

El portavoz del grupo municipal en el pazo de Raxoi, Alejandro Sánchez-Brunete, fue el encargado de realizar una semblanza ante la presencia emocionada del homenajeado y un publicó que le regaló un caluroso aplauso.