Cambian hasta cinco veces la revisión de un paciente del CHUS

Xoán Fermín Rodríguez Martínez sufre leucemia y recibe asistencia médica en el CHUS. Tras detectar varias presuntas irregularidades en la atención, el paciente ha decicido hacer una denuncia pública en defensa de la sanidad pública y de la prestación de un servicio óptimo. En su caso, ha padecido hasta cinco cambios de cita por parte del hospital Clínico para acudir a una de sus revisiones periódicas. A través de la Asociación de Pacientes e Usuarios, ha hecho público su testimonio.

“Actualmente estou en tratamento con seguimento periódico no servizo de Hematoloxía”, explica, antes de relatar su problema: “O 14 de outubro deste ano tiña programada unha cita de revisión periódica. Uns días antes, por teléfono, cambiaronma para o día 15 de novembro; pero dous ou tres días antes desta data, recibín por escrito un aviso de que se volvía cambiar para o día 17 de novembro. Dous días despois non saio do meu asombro ao comprobar que volveron chamarme por teléfono para fixarme unha nova cita para o día 22”. Pero el asunto no quedó ahí, puesto que el pasado lunes, día 21, la víspera de la cita, recibió una nueva llamada en la que le comunicaban que la consulta se aplazaba para el 23 de este mes, es decir, para ayer. Xoán manifiesta “un fondo cabreo” y asegura estar “emocionalmente afectado polo menosprezo do que son obxecto por parte dun servizo público sustentado por todos co esforzo de décadas de vida laboral”.

Explica que “un paciente grave, como é o meu caso, que leva anos pelexando contra a enfermidade, que se ve fortemente limitado para poder levar unha vida normalizada e que sofre as consecuencias do duro tratamento, non pode nin debe ser obxecto dun dano moral adicional debido a unha conduta burocrática e administrativa irresponsable e inadecuada. Fixar, nun prazo de mes e medio, cinco citas diferentes para unha revisión periódica que debeu realizarse o día 14 de outubro e que se pospón 38 días, non só pode ser grave para unha doenza tempo dependente como a miña, senón que ademais é indicativo do caos burocrático no que está inmerso o CHUS e a escaseza de medios humanos necesarios para que isto non se produza. Cando os recursos humanos son insuficientes, aténtase contra a calidade na atención, ponse en risco a saúde do paciente e maltrátase ao profesional sanitario que non pode realizar a función que lle foi encomendada pola sociedade”.

RESPUESTA DEL CHUS. Tras esta denuncia, el CHUS señaló ayer que “el servicio de atención al paciente está a disposición, junto a los profesionales del servicio de Hematología, para ofrecerle las explicaciones oportunas a su caso”. Añade que, en general, “cuando es necesario cambiar la cita a algún paciente por algún motivo sobrevenido, se retrasa la de aquellos menos graves, cuyo curso clínico lo permite y a los que se considera que la modificación no afecta a la evolución de su enfermedad”. Dicho esto, y “aún desconociendo el caso”, el CHUS quiere transmitir tranquilidad y disculpas al paciente de haberse producido los retrasos que la asociación menciona en su comunicado.

Por otro lado, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago recuerda que los profesionales del servicio de Hematología del área sanitaria de Santiago gozan de un gran prestigio a nivel nacional e internacional, por lo que la atención sanitaria de calidad y vanguardia a sus pacientes está totalmente garantizada.