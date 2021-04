Cambio de cerradura en la Casa da Xuventude para garantizar el control de acceso

La polémica Casa da Xuventude, en la praza do Matadoiro, suma un capítulo más a su historia con la acusación de okupación realizada por la Asamblea de Autoxestión del inmueble. Consideran incomprensible que el Concello haya procedido a cambiar la cerradura sin previo aviso, y relatan que el pasado viernes se encontraron con una nota informativa y sin la posibilidad de acceder a su interior. Dicho texto afirma que “con motivo do inicio das obras procédese a pechar o edificio. Todas aquelas entidades que queiran acceder para retirar material, deben poñerse en contacto co Concello nun enderezo electrónico”.

Algo que Raxoi justifica en la dificultad para determinar quién tiene acceso al inmueble. El concelleiro de Mocidade, Rubén Prol, ha justificado la acción en que “o departamento non ten referencia das persoas que teñen esas chaves, polo que non pode manter un control sobre o inmoble que debe de ter. De aí deriva a decisión de cambiar a chave. Poden retirar o material, xa que se lle deu comunicado de que se poñan en contacto co departamento para poder trazar esa comunicación”.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la actividad desarrollada en plena pandemia, ya que “ao ser un inmoble sen control estricto, non se podía utilizar (igual que se limitou o uso dos CSC ou o Centro Xove da Almáciga, polas restricións da pandemia). O que puidemos comprobar nos últimos meses e que se estaba a utilizar, por parte de diversos colectivos e persoas, a Casa do Matadoiro, incluso con certa normalidade de accesos que non eran para ese uso de mera retirada de material”.

La Asamblea de Autoxestión es la encargada de organizar, desde hace más de 5 años -cuando Compostela Aberta gobernaba en Compostela- el espacio para actividades culturales, sociales, deportivas... El único aviso de obras realizada por el Concello es el relacionado con la construcción de una pasarela entre la parte trasera del inmueble y el parque de Belvís.