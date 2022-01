Cambios nas ofertas de emprego municipal e novas tarifas para os servizos de ORA e guindastre

Santiago. Na Xunta de Goberno do pasado día 30, o executivo municipal aprobou a modificación de distintas ofertas de emprego. En primeiro lugar, a oferta de emprego do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2017, aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 22 de decembro de 2017, e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 27 de decembro de 2017, e no Diario Oficial de Galicia do 23 de xaneiro de 2018. Os cambios afectan ao apartado de persoal funcionario, quenda libre: as dúas prazas de oficial albanel cambian a súa denominación pola de oficial de servizos múltiples.

A segunda modificación corresponde á oferta de emprego do Concello para o ano 2019, aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 9 de decembro de 2019, e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 23 de decembro de 2019, e no Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2019. Suprímese, dentro do apartado de persoal funcionario, quenda libre, unha das dúas prazas de técnico de administración xeral, e unha das catro de uxier; e substitúense, respectivamente, por unha praza de persoal funcionario, técnico de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, denominación técnico en programación deportiva, grupo A2 de titulación; e por unha praza de persoal funcionario, auxiliar administrativo, da escala de administración xeral, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo 2 de clasificación.

A terceira modificación é a da oferta de emprego do ano 2020, aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 6 de xullo de 2020, e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 20 de xullo de 2020, e no Diario Oficial de Galicia do 20 de agosto de 2020. Dentro do apartado de persoal funcionario, quenda libre, as dúas prazas de oficial albanel cambian a súa denominación pola de oficial de servizos múltiples. Tamén dentro do apartado de persoal funcionario, quenda libre, suprímese unha praza de auxiliar de inspección de servizos, da escala de administración especial, subescala servizos especiais, grupo C e subgrupo 2 de clasificación; e substitúese por unha praza de auxiliar administrativo, da escala de administración xeral, subescala auxiliar, grupo C subgrupo 2 de clasificación.

O goberno municipal tamén aprobou as tarifas do encargo dos servizos da ORA e guindastre para o exercicio 2021, cun custo de 1.817.763,12 euros. Con efectos a partir do 1 de xaneiro, quedarían do seguinte xeito: Servizo ORA, cunhas tarifas de 38,38 euros a hora, o custo do servizo calculase en 973.822,95 euros (25.372 horas); e o servizo guindastre, cunhas tarifas de 50,19 euros a hora. ECG