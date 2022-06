Camino a Compostela contra viento y marea

TURISMO. Los peregrinos continúan llegando a Santiago, y no hay viento o lluvia que les pare. Ayer pudieron verse nutridos grupos de caminantes que realizaban el último tramo de Camino que separa el Monte do Gozo de la urbe. El clima no acompañó la aventura, pero eso no fue impedimento para que los viajeros continuasen su marcha: más de 1.300 arribaron a la Oficina de Carretas durante toda la jornada. Algunos de ellos, ataviados con chubasqueros y ponchos para la lluvia, demostraron la importancia de prepararse a fondo en cuanto a imprevistos antes de dar el salto al Camino. ECG