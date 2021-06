Camiño de ferro: historia do tren en Compostela

Vela ahí ven, vela ahí ven avantando cómaros e corgas, e vales, e cerros. ¡Vinde vela, mociños e mozas! ¡Saludáina, rapaces e vellos! Estas liñas escribiunas Manuel Curros Enríquez cando se inaugurou a liña do ferrocarril entre Arbo e Ourense. Transmite o gran acontecemento que supuxo para Galicia a chegada das primeiras conexións ferroviarias. Uns recordos que almacena Manuel Pazos, autor de Chegas, saídas. Cre que se o tren ocupa un lugar tan especial para el é polos recordos de cando ía co seu pai no coche levar e recoller á súa nai á estación de Bregua.

O xerme de todo está no ano 1860, cando se decide construír o primeiro camiño de ferro de Galicia. A construción comezou en Carril dous anos despois. E en 1926 definiuse a construción da vía que uniría Coruña e Compostela. Foi no 1958 cando a liña xa funcionaba en todos os seus tramos. En Compostela, estacións como a de Cornes, inaugurada en 1873 e hoxe transformada en Casa das Asociacións, tiñan especial protagonismo. Tamén a Sionlla, que viu como os seus raís e travesas eran desmontados cando entrou en funcionamento o Eixo Atlántico, e que hoxe inda conserva o túnel polo que pasaba o tren. Da estación da Sionlla, os veciños inda recordan como collían o tren para ir ata Oroso ou Ordes, e tamén o importante uso que tiña para transportar bidóns de leite das leitarías da zona. Nese tren transportábanse tamén grelos ou ovos que se vendían despois na feira en Compostela. Nos anos 60 suprimíronse a maior parte das súas vías, mais na actualidade inda se poder apreciar a fachada da estación da Sionlla. Da estación de Verdía saía moita madeira de piñeiro, que chegaba en carros ou camións. Tamén taboleiros para o serradoiro; e patacas. Pouco a pouco, co uso estendido doutros medios de transporte, a construción da gran estación de tren actual nos anos 40 e, especialmente, o Eixo Atlántico, o antigo camiño de ferro foi ocupando máis espazo na memoria que na terra.

“En 2006, tras máis de 60 anos de circulación, xa non pasaron máis trens polo antigo camiño coa posta en funcionamento da variante de Bregua da nova liña de Alta Velocidade”, recorda Manuel Pazos no seu libro. Nel tamén denuncia nel o abandono do que foi un gran eixo comunicador en Galicia: “É unha mágoa que unha liña perfectamente construída, localizada e adaptada á paisaxe fique no esquecemento, estea abandonada á súa sorte e só sirva agora para dar un paseo polo monte”. Por onde ela pasa fecunda os terreos, espértanse os homes, frolecen os eidos. tras dela non veñen abades nin cregos; mais ven a fartura ¡i a luz i o progreso!