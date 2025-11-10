Por cada compostela, 1,7 peregrinos: las cifras reales del Camino

No todos los peregrinos del Camino de Santiago obtienen su compostela: los datos apuntan a que por cada una de estas acreditaciones emitidas hay realmente 1,7 personas que recorren alguna de las rutas xacobeas. Estos son los primeros datos que arroja el proyecto de sensorización del Camino de Santiago, que ha apuntado el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, durante la conferencia inaugural del Foro Turismo y Camino de Fairway, que se celebra en el Museo de la Cidade da Cultura de Galicia y arrancó el domingo, con más de setenta expositores y la participación de 43 turoperadores de 18 países

El proyecto consiste en la colocación de sensores en distintos itinerarios para "conocer el alcance real y facilitar la toma de decisiones" sobre el Camino, y así lograr un "diseño más eficaz de las políticas", ha destacado Merelles. Monitorizar con sensores los itinerarios francés, primitivo y norte permite arrojar que, al casi medio millón de peregrinos que obtuvieron su compostela en 2024, hay que añadir otros 200.000 peregrinos. También han permitido tener más información sobre el Camino de Fisterra y Muxía, que parte de Santiago y no tiene asociada la emisión de una compostela, lo que dificultaba acompañar su evolución.

Conocer el alcance real del Camino es una herramienta para fomentar su sostenibilidad ambiental, económica y social, un "elemento transversal" y un "objetivo concreto" de la planificación de las rutas xacobeas.

Merelles ha aludido también a la desestacionalización del Camino, ya que casi todas las rutas se pueden recorrer en cualquier momento del año, y la diversificación, pues aunque el francés sigue siendo el itinerario dominante cada vez se opta por otras alternativas. En lo que va de año, ya se ha superado la cifra récord de peregrinos de 2024 y se han emitido más de 520.000 compostelas, con un crecimiento del 6%, y los peregrinos extranjeros superan a los nacionales. Se trata de un "cambio de posición" del Camino, ha defendido el director de Turismo de Galicia, que amplía su alcance y le da una "visión más global".

En la conferencia inaugural del foro ha intervenido también el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, que ha defendido que el Camino es "el gran producto turístico de Galicia" y por la "puerta xacobea" han entrado otros subproductos como el turismo gastronómico o de festivales. El Camino "atrae un público muy comprometido en respetar el territorio" y en conocer la cultura, la historia y la "esencia de lo que somos", ha señalado Regueira, que ha instado a apostar por la sostenibilidad y la mayor adaptabilidad del turista.