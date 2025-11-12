AÑO SANTO COMPOSTELANO
Alcaldes gallegos invitan al Papa a peregrinar por el Camino de Santiago en 2027
El pontífice se mostró "sorprendido" por la invitación y comentó que "quizás" los acompañe en un pequeño tramo del recorrido
EFE
Once alcaldes gallegos de la Mancomunidad de Municipios del Camino Francés, acompañados por representantes de la Asociación Calle Mayor de Europa, invitaron este miércoles formalmente al papa León XIV a peregrinar por el Camino de Santiago con motivo del próximo Año Santo Compostelano de 2027.
La invitación, que forma parte del programa “Almas del Camino”, fue entregada este miércoles al pontífice durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, junto con un bordón jacobeo y una vieira de Sargadelos, símbolos tradicionales del peregrino.
El pontífice se mostró "sorprendido" por la invitación y comentó que "quizás" los acompañe en un pequeño tramo del recorrido, según dijeron a EFE la concejala de Turismo de Arzúa, Begoña Balado, y el comisario de "Almas del Camino", José Tono Martínez.
La carta, firmada por la alcaldesa de Triacastela y presidenta de la Mancomunidad, Olga Iglesias Fontal, invita a León XIV a recorrer alguno de los tramos del Camino Francés, la ruta más popular de la red jacobea, que atraviesa once municipios gallegos antes de llegar a Santiago de Compostela.
Los representantes de este colectivo consideran que una eventual visita del pontífice “sería un faro de luz y un mensaje universal de unidad, integración y paz”, además de un impulso al Año Santo Compostelano 2027, que se celebra cuando la festividad del apóstol Santiago (25 de julio) coincide en domingo y se abre la Puerta Santa de la catedral compostelana.
