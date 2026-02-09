El Camino Francés concentra casi la mitad de los peregrinos

El Camino de Santiago Francés concentró en 2024 a 236.262 peregrinos, el 47,4 % del total, y se consolidó como un motor de empleo, actividad empresarial y servicios en 113 municipios, según un estudio que analiza su impacto socioeconómico y su capacidad para generar desarrollo y cohesión social en el territorio.

El "Estudio sobre la Sostenibilidad Económica y Social del Camino de Santiago Francés" ha sido elaborado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), con el fin de ofrecer un diagnóstico riguroso y herramientas útiles para orientar la acción local en los municipios del itinerario.

El informe parte de la idea de que la sostenibilidad del Camino y la de los municipios que lo acogen están estrechamente vinculadas, ya que el itinerario jacobeo transforma el territorio, pero también depende de sus condiciones sociales y económicas.

Desde esta perspectiva, el estudio pone el foco en la dimensión socioeconómica asociada al flujo turístico y su impacto en el empleo, el tejido empresarial, los servicios públicos y la cohesión social.

Entre sus principales aportaciones metodológicas destaca la creación de una base de datos municipal específica que integra 121 indicadores y más de 13.000 registros procedentes de fuentes oficiales. Esta herramienta permite analizar de forma homogénea la realidad de 113 municipios del Camino Francés.

A partir de esta base de datos, el informe aplica técnicas multivariantes, como la reducción factorial y el análisis clúster, que permiten identificar cuatro grandes perfiles de municipios.

Esta clasificación facilita el diseño de estrategias diferenciadas, adaptadas a las necesidades y capacidades locales, para maximizar el impacto positivo del Camino en cada territorio.

El estudio constata además una fuerte concentración espacial del inicio y del tránsito de peregrinos. En el caso del Camino Francés, Sarria concentra el 64,9 % de los puntos de inicio, lo que incrementa la presión sobre los últimos tramos del recorrido y confirma que una parte significativa de los itinerarios realizados son parciales. Este fenómeno refuerza el papel de determinados municipios como nodos clave del sistema jacobeo.

El análisis también pone de relieve la existencia de asimetrías territoriales. Un número reducido de grandes núcleos actúa como nodos estructurales y concentra población, empleo y actividad turística, mientras que la mayoría de los municipios del itinerario son rurales y afrontan fragilidades demográficas y limitaciones de recursos, lo que condiciona su capacidad para aprovechar plenamente los beneficios del Camino.

Junto al análisis cuantitativo, el bloque cualitativo del informe, basado en entrevistas a actores clave, aborda retos como el relevo generacional, la continuidad de los negocios vinculados al Camino, el emprendimiento local y la estacionalidad del turismo.

También subraya la necesidad de avanzar hacia una gobernanza más coordinada que permita maximizar el retorno local y preservar la convivencia entre residentes y peregrinos.

El documento culmina con un análisis DAFO y un conjunto de recomendaciones orientadas a reforzar un modelo en el que el Camino Francés siga generando prosperidad local, impulse el empleo y el emprendimiento en los municipios que atraviesa y contribuya a mantener la cohesión social, con servicios públicos adaptados a las necesidades de una población que se incrementa de forma notable en determinados periodos del año.