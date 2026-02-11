Unos 5.000 peregrinos hacen el Camino de Santiago con su mascota: «Los mejores meses para viajar con perro son mayo y septiembre»

Camino Peregrino diseña y organiza viajes personalizados por el Camino de Santiago, adaptados al perfil del peregrino y a la modalidad elegida: caminando, en bicicleta o acompañado de su perro. Los paquetes suelen incluir el diseño de ruta y etapas personalizadas, hospedajes, traslado de equipaje por etapas, credencial del peregrino y desayunos. Cuando se trata de viajar con perro ofrecen un asesoramiento específico y alojamientos pet-friendly.

Hablamos con Juanjo Acuña, el responsable de esta agencia de viajes enfocada a las diferentes rutas que se pueden tomar para llegar a la catedral compostelana, y en concreto de los detalles para hacerlo con mascotas.

Juanjo Acuña, de Camino Peregrino. / Camino Peregrino

-¿Qué hace exactamente la agencia y qué incluye un paquete?

-Camino Peregrino diseña y organiza viajes personalizados por el Camino de Santiago, adaptados al perfil del peregrino y a la modalidad elegida: caminando, en bicicleta o acompañado de su perro. Los paquetes suelen incluir el diseño de ruta y etapas personalizadas, hospedajes, traslado de equipaje por etapas, credencial del peregrino, desayunos... En el caso de viajar con perro, asesoramiento específico y alojamientos pet-friendly.

-¿Cuántos clientes al año tienen y qué porcentaje viaja con mascota? ¿Ha crecido?

-Atendemos a varios cientos de peregrinos al año. Aproximadamente entre un 1% y 3% de nuestros clientes realizan el Camino con su perro. Se estima que 5.000 peregrinos deciden realizar el Camino de Santiago con su mejor amigo. Un porcentaje que ha crecido de forma clara en los últimos años, especialmente tras la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a viajar acompañadas de sus mascotas.

Dos peregrinas con mascota. / Camino Peregrino

-¿Desde cuándo organizan el Camino y qué experiencia específica tienen con viajeros que llevan mascota?

-Organizamos el Camino de Santiago desde nuestra fundación, ya que somos una agencia de viajes específica en la gestión y elaboración de experiencias dentro del Camino de Santiago. Comenzamos a trabajar de forma específica con peregrinos que viajan con perro hace más de 3 años. Durante este tiempo hemos acumulado experiencia práctica con perros de diferentes razas, edades y niveles de preparación, lo que nos permite ajustar etapas, alojamientos y servicios para garantizar el bienestar del animal.

-¿Qué rutas recomiendan para ir con perro y cuáles desaconsejan?

El Camino Francés (especialmente desde Sarria); el Camino Portugués interior (especialmente desde Tui); y el Camino Inglés desde Ferrol. En cuanto a rutas que requieren más precaución o no recomendamos en determinados casos serían el Camino Primitivo, por su dureza y desniveles y el Camino del Norte en verano, por el asfalto y el calor, y los tramos con mucho terreno rocoso o escasez de sombra.

-¿Qué distancia diaria recomiendan caminar cuando el peregrino lleva perro?

-Recomendamos etapas de entre 12 y 18 km diarios, ajustándolas según el tipo de perro, la edad y condición física de los peregrinos, el momento del año y el tipo de Camino que se desea realizar.

Cada vez más peregrinos hacen el Camino con su peludo. / Camino Peregrino

-¿Cómo seleccionan alojamientos pet-friendly y qué limitaciones son más comunes?

-Seleccionamos alojamientos que aceptan mascotas de forma clara y transparente, priorizando aquellos donde el perro puede dormir en la habitación con su dueño. Las limitaciones más habituales suelen ser suplementos por mascota, restricciones de tamaño o límite en el número de perros por habitación.

-¿Qué significa “pet-friendly” en la práctica en el Camino?

-Para nosotros, un alojamiento pet-friendly es aquel que acepta perros sin discriminación excesiva por tamaño, permite que el animal duerma en la habitación y establece normas claras desde el principio. No todos los alojamientos que se anuncian como pet-friendly cumplen realmente estos criterios, por eso hacemos una selección previa.

-¿Qué extras suelen tener los alojamientos que mejor funcionan con mascotas?

Los alojamientos mejor valorados por los peregrinos con perro suelen ofrecer espacios exteriores o jardines, suelos fáciles de limpiar, cuencos de agua, camas o mantas para perros, y proximidad a zonas verdes o parques.

-¿Cómo gestionan traslados, equipaje y asistencia ante incidencias con el animal?

-Incluimos transporte de equipaje y asistencia durante todo el recorrido. En caso de incidencia con el perro, ayudamos a coordinar el contacto con clínicas veterinarias cercanas, cambios de etapa o transporte puntual y soluciones de emergencia para garantizar la continuidad del viaje o el regreso.

Perro peregrino / Camino Peregrino

-¿Mejor época del año para hacerlo con mascota?

-Los meses de mayo y septiembre son los mejores momentos de año. Recomendamos evitar los meses de verano, especialmente julio y agosto, por el calor y el riesgo de lesiones en las almohadillas.

-¿Consejos esenciales de preparación y equipamiento?

Revisión veterinaria previa, arnés cómodo y correa adecuada, agua y bebedero portátil, protector de almohadillas y documentación sanitaria en regla.

¿Qué normas básicas piden a los peregrinos con perro?

-Mantener al perro controlado en todo momento, respetar las normas de los alojamientos, recoger siempre los excrementos y evitar dejar al perro solo en las habitaciones.

-¿Han tenido conflictos? ¿cómo los previenen?

-Los conflictos más habituales suelen estar relacionados con ladridos, convivencia con otros perros o incomodidad de otros huéspedes. Se previenen con una correcta información previa, selección adecuada de alojamientos y normas claras para los peregrinos.

Peregrina con su perro. / Camino Peregrino

-¿Qué valor diferencial aporta una agencia frente a hacerlo por libre?

-Aporta tranquilidad, seguridad y conocimiento del terreno. Especialmente cuando se viaja con perro, contar con una agencia reduce riesgos y evita situaciones imprevistas difíciles de gestionar sobre la marcha.

-¿Hay clientes que piden viajar con otro tipo de mascota?

-De forma muy puntual hemos recibido consultas para viajar con gatos, pero en la práctica la gran mayoría viaja con perro.

-¿En qué perfiles se mueven más?

-Predominan los peregrinos en solitario y las parejas. Principalmente son personas de segunda y tercera edad. Cuando hay mascota, suele tratarse de viajeros más planificados y con una fuerte conciencia del bienestar animal y respeto por el medioambiente

-Costes adicionales por viajar con mascota

-Viajar con perro suele implicar un suplemento por noche, que oscila entre 15 y 30 euros, además de posibles servicios específicos. El coste total del Camino con mascota puede ser entre 150 y 300 euros superior al de un Camino sin animal, según duración y servicios contratados. Normalmente, la gente suele realizar los últimos 100 kilómetros de algún Camino (Camino Inglés desde Ferrol, Camino Portugués desde Tui, Camino Francés desde Sarria, Camino Primitivo desde Lugo…). En caso de realizar los últimos 100 kilómetros, los presupuestos suelen oscilar entre 500-1000 euros por persona, ya que todo va a depender de los extras que quieran ir añadiendo nuestros peregrinos.