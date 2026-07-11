'Premio' a la honestidad en el Camino: dos peregrinos se quedan los 700 euros de una cartera que devolvieron

Ser honesto tiene a veces su recompensa. Dos peregrinos del Camino de Santiago, un padre y su hija, han recibido los 700 euros que contenía una cartera perdida que entregaron hace dos años a la Policía en Pamplona, donde hacían una parada en su ruta hacia la capital de Galicia.

Fue el hombre quien encontró el billetero en una calle de Pamplona en junio de 2024, según explica la Policía Nacional. Tras comentarlo en el albergue en el que se alojaban, y aconsejado por su hija, decidió acudir a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la capital navarra. Allí hizo entrega de la cartera, que contenía la documentación de su propietario, en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, donde se le expidió un acta de entrega.

La devolución del dinero a los dos peregrinos se ha realizado porque, una ve superado este plazo legal, nadie ha reclamado el dinero ni se ha localizado a la persona propietaria de la cartera, un extranjero que estaba de viaje en España. A pesar de que los agentes realizaron las gestiones oportunas para localizar al titular de la documentación, la búsqueda resultó infructuosa. Por este motivo, el dinero se mantuvo bajo la custodia de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Según establece la legislación vigente, transcurridos dos años desde el hallazgo sin que el dueño aparezca o lo reclame, la persona que encontró y entregó el dinero tiene derecho a hacerse acreedora del mismo. Por ello, una vez expirado el plazo legal, el peregrino solicitó la devolución del dinero. Esta semana acudió de nuevo a las dependencias policiales donde, mediante un acta de entrega oficial, se le han reembolsado los 700 euros que en su día decidió devolver a su legítimo dueño.

Otras muestras de solidaridad en el Camino

La solidaridad también ha convertido el Camino en una plataforma contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en septiembre de 2024, cuando peregrinos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Aspe emprendieron una marcha de unos 180 kilómetros hasta La Roda para sensibilizar sobre la enfermedad y recaudar fondos destinados a la Fundación Luzón. Antes de que terminarán su camino, la iniciativa superó su objetivo inicial de 6.000 euros y alcanzó los 7.000 con la venta de camisetas.

Un grupo de personas con ELA se reivindica en el Camino de Santiago / Jesus Prieto Zamora

En junio de 2025, voluntarios de DisCamino también dieron ejemplo al acompañar por el Camino Portugués a peregrinos con movilidad reducida. El grupo ayudó a salvar pendientes, terrenos pedregosos y hasta un arroyo, llegando a transportar en brazos a uno de los participantes y su silla para superar el obstáculo. La organización, creada para hacer accesible la peregrinación a personas con discapacidad, presta apoyo logístico y acompañamiento durante las etapas. Su labor refleja una solidaridad basada en compartir directamente el esfuerzo necesario para que otros también puedan llegar a la plaza del Obradoiro.

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Tampoco se puede olvidar a los peregrinos de EEUU, Australia o Asia que, tras terminar su Camino, se han incorporado como voluntarios a la Oficina de Acogida de Santiago. O el llamado Camino inclusivo de la Cruz Blanca, que llegó a Compostela en mayo de 2025, cuando 16 residentes de una casa familiar de Córdoba, algunos con discapacidades físicas importantes, pudieron completar la ruta gracias al trabajo de portadores, voluntarios y compañeros que empujaron o transportaron los vehículos adaptados.