Camiño: usuarios de Érguete inician o itinerario luso

Santiago. A Asociación Érguete e a Policía Nacional presentan hoxe unha actividade que se enmarca no programa “Protegemos el Camino”, actividade do corpo de seguridade. Persoas usuarias e profesionais da entidade solidaria realizarán acompañados da Policía Nacional a etapa que une Vigo con Redondela no Camiño Portugués pola Costa. No marco do dobre Ano Santo 21-22, Ás 10.00 horas, na comisaría de Vigo, haberá un acto de presentación no que participará Carmen Avendaño. A Asociación Érguete naceu en 1984 como iniciativa dun grupo de familias con un vínculo común: a drogodependencia de algún dos seus fillos. REDAC.