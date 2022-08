‘Camiñografías’ para repasar los 30 últimos años del Camino de Santiago

A punto de finalizar su primera edición, Ultreia et Suseia, un festival organizado por la productora Etiqueta Negra con el apoyo del Concello de Sarria, dedicará su última jornada a poner en valor el Camino de Santiago y su despegue internacional en las últimas tres décadas, a través de Camiñografías, un evento especial que incluirá conferencias, espectáculos y una comida de confraternidad.

Así lo adelantan desde la organización, la misma que lleva años poniendo en marcha el ciclo de monólogos Sarria Sorrí y el festival de cuentos y de narración oral Narra Sarria, y que este verano y coincidiendo con el Año Santo, quiso “dar un paso más adelante, aprovechar recursos y crear un proyecto ambicioso que pusiese en valor la zona desde todos los ámbitos culturales posibles”.

Porque no hay que olvidar la importancia de Sarria dentro de la Ruta Jacobea, al ser el punto de inicio habitual para realizar los últimos 100 km del Camino de Santiago francés, lo que motivó que “en esta ocasión uniésemos nuestros dos festivales y lo vinculásemos mucho más a la ruta”.

El resultado ha sido un festival lleno de actuaciones para todos los públicos, y un colofón “muy especial”, bautizado como Camiñografías, que se celebrará el próximo sábado 13 de agosto y que promete ser una jornada muy particular. Así, el día comenzará a las 11.30 en la Casa do Concello con el encuentro 30 anos no Camiño, donde se hará una retrospectiva de la importancia del Camino de Santiago con un coloquio abierto al público interesado.

En él participarán el ex conselleiro e impulsor del Camino de Santiago Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, y el presidente de la Asociación de periodistas amigos del Camino de Santiago, Luis Celeiro, además de José María Díaz Bernárdez, quien regenta desde hace 18 años la Peregrinoteca, un establecimiento dedicado a artículos para el peregrino, y Silvia Mondelo, encargada del departamento del Camino en bicicleta de la agencia de viajes especializada Tee Travel.

Conselleiro de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno entre 1990-1993 y al frente de la Consellería de Cultura entre 1993 y 1996, durante el mandato de Manuel Fraga, Vázquez Portomeñe puso en marcha el primer programa elaborado por la Xunta para la celebración y difusión del Año Santo Xacobeo (1993), además de llegar a acuerdos para las leyes de Patrimonio Cultural de Galicia (Ley 8/1995) y la de Protección de los Caminos de Santiago (Ley 3/1996), recibiendo la Medalla de Oro de Galicia en 2010 por su trabajo en pro del Año Santo Xacobeo.

Junto al resto de participantes en el coloquio, repasará la historia de este fenómeno en los últimos 30 años, y cómo ha ido cambiando.

Pero además, Camiñografías continuará con un paseo teatralizado por la localidad. “Este espectáculo será conducido por César No, Ernesto Is, Nerea Brey, Javier G. Lojo y Mr. Brandán & CO”, explican desde la organización del festival, añadiendo que “será una experiencia inmersiva donde se podrán descubrir las realidades históricas de Sarria”.

Además, también hacen hincapié en parte festival de esta jornada que servirá de fin de fiesta del Ultreia et Suseia, y que incluirá la actuación en directo de los vigueses Caldo, “una formación que acerca la música tradicional a contextos sonoros contemporáneos a través de la experimentación con los propios instrumentos”, señalan.

Camiñografías cerrará con la pinchada de Jorginho DJ y JLG y con un comida popular a la que esperan se sumen todos los sarrianos, “que toda la localidad salga de sus casas a pasarlo en grande”, explicando que el menú cuesta 8 euros y se puede reservar en Estanco Gallego y en Cafetería Casino, existiendo también una opción vegetariana.

NARRACIÓN ORAL. Previamente habrá varias actuaciones de narración oral, que serán de carácter gratuito, comenzando hoy mismo con Ángeles Goás y O medo é libre, que mezclará cuentos propios y procedentes de la tradición oral sobre el miedo y sus consecuencias.

Mañana será el turno de María da Pontragha, con el espectáculo Coa palabra na boca, que cuenta historias de disidencias llenas de héroes sin nombre y heroínas que no existen en los libros.

Además, pequeños y mayores podrán disfrutar de la sesión de cuentacuentos O paroleiro llevada a cabo por Pablísimo en el Parque do Chanto, y el viernes será el turno de Na punta da lingua, el espectáculo de Ana Carreira, que promete darle un giro inesperado lleno de retranca a los cuentos populares.

Además, el jueves se proyectará Dorothé na Vila, un documental sobre la figura de la musicóloga suiza Dorothé Schubarth, que llegó a Galicia a finales de los 70.