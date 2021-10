Campaña contra la trata de personas vulnerables

o toural. “Se non mercas non hai trata”. Este fue el lema promovido ayer con motivo de la celebración del Día Europeo contra la trata de persoas, al que el Ayuntamiento de Santiago se sumó con un punto de información en la Praza do Toural. La trata de seres humanos supone una secuela social cada vez mayor. La ONU estima que esta actividad mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares y unas cuatro millones de personas son desplazadas de un país a otro con fines ilícitos. Naciones Unidas estima, además, que un tercio de las víctimas explotadas son niños, especialmente las mujeres (la proporción es de dos niñas por cada niño). Todos esos datos figuran en el documento Fronteras europeas y prostitución: Nuevos retos para los Sistemas de Protección de la Infancia en Exilio, de Margarita Escobar Cantero (Universidade Autónoma de Madrid). En este documento también se destaca que el 62% de las mujeres fueron iniciadas en la prostitución siendo menores de edad.