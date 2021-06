DXT. A Policía Local de Compostela vai colaborar coa Dirección Xeral de Tráfico na campaña de control da taxa de alcolemia e drogas que se vai desenvolver do 16 ao 22 de xuño. Segundo datos do Observatorio Europeo para a Seguridade Viaria, ao redor do 25 % das mortes en estrada en toda Europa están relacionadas co consumo de alcohol. A Policía Local lembra que o exercicio da condución se ten que realizar sempre nas mellores condicións, para evitar situacións de risco. Por iso, a única taxa segura é 0,0%. O Corpo pídelle aos condutores que sexan prudentes ao volante, e que impidan que outras persoas que beberan collan o coche. ecg