Campaña de control do uso dos sistemas de retención infantil

Santiago. Co obxectivo de concienciar a pais e nais sobre a importancia da seguridade infantil no coche, o departamento de Educación Viaria da Policía local pon en marcha unha campaña para lembrar cando e como se usan os sistemas de retención infantil (SRI) e as consecuencias de non facelo. O seu uso no coche é obrigatorio para os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 centímetros de altura, que como norma xeral deberán situarse nos asentos traseiros. A non utilización dos SRI, ademais do perigo que conleva para os menores, pode accarrear unha multa de 200 euros e a retirada de tres puntos do permiso de conducir.

Esta campaña de seguridade levarase a cabo durante nas escolas infantís de Salgueiriños, Vite, Fontiñas, Dolores Ramos, Casa do Neno e no CEIP de Roxos. redac.