Campaña de mecenazgo para que Tato López publique su nuevo disco

Este es un momento especialmente difícil para muchos sectores, como por ejemplo el cultural, sobre todo, ahora que en ciudades como Santiago las restricciones impuestas por la Xunta obligan a reducir los aforos a 60 y 150 personas, dependiendo de si los espectáculos son en el interior o al aire libre.

Es cierto que tanto el Ayuntamiento como la Xunta están ofertando una gran variedad de actividades con la finalidad de no dejar de lado ni a los artistas, ni al resto de personas que trabajan en este sector para que puedan sobrevivir a la crisis del covid-19.

Algunos músicos para intentar superar este bache están recurriendo a la imaginación. Este es el caso del músico Tato López, que puso una campaña de crowfounding en marcha hace treinta días, con el objetivo de poder publicar su nuevo disco, Humano.

Con esta iniciativa el cantante pretende conseguir financiación para hacer realidad su sueño y de paso hacer coproductores a todos aquellos que se decidan a aportar su granito de arena a su proyecto.

El objetivo inicial eran conseguir 2.300 euros en cuarenta días. “En estos momentos estamos trabajando para que se haga realidad, y por eso pensamos en el crowdfunding como fórmula para conseguirlo. Si sobrepasamos la cantidad se empleará en hacer vídeo, promoción y mejoras en la producción del disco. Si no llegamos a esa cantidad no se podrá materializar el proyecto, pero vosotros no perderéis la aportación”, aclara el cantante en un vídeo explicativo.

Por ahora, la iniciativa va viento en popa, puesto que solo pasaron diez días desde que se puso en marcha y por ahora lleva recaudados unos 1.900 euros. Es decir, aún tiene treinta días de margen para conseguir los 400 euros que Tato necesita para poder sacar a la luz su trabajo Humano.

Las aportaciones que han realizado hasta ahora las personas que quieren apoyar a este músico van desde los ocho a los 120 euros e incluyen diferentes beneficios para los mecenas, como un disco físico dedicado, una descarga digital, un libreto en PDF o una mención en la lista de agradecimientos.

Por si alguien con recursos se anima, como la cantidad que le resta a Tato para financiar su disco es de 400 euros, también hay la posibilidad de realizar una aportación de esa cantidad, que da derecho, entre otros privilegios, a un concierto con banda a un precio exclusivo.

COLABORACIONES CON OTROS MÚSICOS. El proyecto de este cantante y compositor afincado en Compostela desde hace doce años contará con la colaboración de músicos de Cuba, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Santiago, Madrid, y de artistas de diferentes disciplinas, como la pintura y la ilustración.

Tato López empezó a trabajar en este trabajo discográfico hace un par de años, pero la idea de recopilar las canciones y hacer un crowdfunding para grabar Humano nació en tiempos del covid-19. “Es un momento muy importante para la cultura, ya que hace falta que sigan surgiendo proyectos a pesar de lo que esta pasando en el mundo”, comenta el músico, que ve en el arte una forma de ayudar a la gente a superar esta crisis sanitaria o por lo menos hacerla más llevadera.

Humano trata sobre “la necesidad de reinventarse a través de las canciones que en el caso de la música de autor son parte de su experiencia vital, y de la realidad cotidiana que vivimos. Con la poesía de la palabra y con la música como vehículo para humanizar el mundo”, dice Tato López.

El proyecto finaliza el día 5 de octubre y está alojado en la plataforma Verkami, donde también se pueden ver las recompensas donde el autor hace un concierto privado, una canción manuscrita o una escucha en primicia en un lugar secreto de su nuevo disco.

El micromecenazgo es una manera de financiar una obra que utilizan los músicos de hoy, así como otros artistas para seguir sacando adelante su trabajo. Muchos creadores han logrado mostrar sus obras, gracias a estos mecenas anónimos.

