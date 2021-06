Campaña ‘Panos Brancos’ contra o narcotráfico

Santiago. O Concello de Santiago súmase un ano máis á campaña da Fegamp e a Fundación Galega contra o Narcotrófico, que se celebra con motivo do Día Internacional contra as drogas. A campaña, que conta cun amplo respaldo social e garantía de éxito, dado que se deseña en estreita colaboración con múltiples colectivos sociais, entidades e institucións, leva o nome de Panos Brancos. Converteuse dende o principio no maior e máis contundente movemento social de rexeitamento ás drogas e ao narcotráfico, cumprindo este ano 2021 a súa décimo quinta edición. O propósito é conmemorar de forma especial o Día Internacional contra a droga. s.c.r.