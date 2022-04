Campaña para concienciar sobre a doazón de órganos a distintas colectividades

SAÚDE. A concelleira de Políticas Sociais e Saúde, Mila Castro, e a concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, acompañadas por Alfredo Saborido, coordinador da Asociación para a loita contra as enfermedades de ril (ALCER), presentaron onte en rolda de prensa a campaña Doar é doado que pretende sensibilizar a distintos colectivos da poboación sobre a doazón de órganos. A campaña Doar é doado desenvólvese este ano nos espazos deportivos de Santiago, punto de encontro de cidadáns de todas as idades aos que se pretende facer chegar a mensaxe que lembrou a concelleira de Políticas Sociais: a importancia de seguir doando órganos, xa que “a única alternativa que teñen moitas persoas para seguiren vivindo é que outras doen unha parte do seu corpo”. A Campaña enmárcase dentro do Programa Alcer 7 vidas, que pretende sensibilizar á cidadanía e fomentar a doazón de órganos entre a poboación de todos os rangos de idade de Santiago. En eventos deportivos da cidade, estanse a repartir dípticos informativos e orientase á poboación asistente sobre a Asociación Alcer, resolución de posibles dúbidas sobre a enfermidade renal, información sobre cómo facerse doante, e información para poder solicitar o Carnet de Doante . ecg