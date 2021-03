Campaña para que a iniciativa Discamino se faga co Princesa de Asturias da Concordia

Máis de 70 rutas a Compostela realizada na última década, co obxectivo de que un problema de saúde non se converta nunha barreira. É a base da iniciativa Discamino, ideada por Javier Pitillas, e que agora pode soñar con recibir o galardón Princesa de Asturias da Concordia 2021. A Xunta de Galicia acaba de poñer en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para impulsar a súa candidatura, en recoñecemento ao “seu labor solidario, que posibilita que persoas con diversidade funcional poidan realizar o Camiño”.

“Nos lo acaban de decir. Gracias infinitas a la Xunta de Galicia por haberse fijado en la gran familia que forman los pilotos, copilotos, intendentes, conductores, patrocinadores, familiares y amigos de Discamino. Es una locura pensar que finalmente nos lo vayan a conceder, pero sólo el hecho de que nos hayan puesto en la fila de candidatos es un orgullo y ya todo un premio”, explica Pitillas en representación del proyecto.

Para conseguilo, todos os que queiran respaldala deben estar atentos ás redes sociais da Xunta, nas cales se poderá descargar un formulario para asinar e enviar posteriormente ao correo comunicacion.turismo@xunta.gal. Ademais, o goberno galego está contactando con representantes de asociacións de amigos do Camiño e outras institucións vencelladas ao fenómeno xacobeo e aos ámbitos deportivos para promover sinaturas de apoio ao recoñecemento de Pitillas con este galardón. Desde a Orden do Camiño xa mostraron o seu respaldo a esta proposta.

O PROXECTO. Discamino naceu no ano 2009, destinada a posibilitar a realización do Camiño a todas as persoas con diversidade funcional que mostren interese nesta ruta de peregrinación como vía de superación persoal ademais de difundir os valores da cultura do deporte e do esforzo, así como o recoñecemento e a valía de todas as persoas, independentemente das súas características. Na actualidade, Discamino conta con 90 voluntarios que co seu traballo posibilitan que 115 persoas con discapacidade puidesen vivir a experiencia da Ruta xacobea.

En total, desde hai xa 11 anos e de xeito ininterrompido, realizáronse 72 camiños, entre os que salientan catro veces o Camiño Francés, dúas a Vía da Prata e distintas probas deportivas como a volta ciclista a España, a volta ciclista por Andalucía, a volta ciclista polo Cantábrico ou as rutas polos Alpes e os Pirineos.

O responsable da iniciativa, Francisco Javier Pitillas, é Policía Local en Vigo e atleta profesional. Foi subcampión de España e internacional en seis ocasións. Polo seu traballo con Discamino, Pitillas conta coa Medalla Castelao de 2014 e a condecoración da Orde do Mérito Civil en 2015.