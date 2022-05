‘Campo de minas’ en los desagües de la rúa Cruceiro da Coruña

Algunos tramos de la avenida Cruceiro da Coruña se han convertido en un auténtico campo de minas. La imagen que acompaña esta información lo dice todo; mientras que el enfado de los numerosos establecimientos situados en esta zona va cada día a más. Los desagües de las pluviales se han convertido en una trampa mortal. Desde uno de los negocios afectados denuncian que los reventones de ruedas se han convertido en algo habitual y que algunos turismos incluso se han quedado atrapados al introducirse el neumático en el sistema de canalización.

El problema está en que alguien ha ido birlando poco a poco la rejilla de fundición que cubre la canalización de pluviales, lo que ha dejado al descubierto una zanja que supone un serio peligro ya no solo para los vehículos, sino también para los peatones. “Lo llevamos denunciando tres años ante el Ayuntamiento, pero por el momento no nos han hecho caso. Tuvimos que poner conos para alertar a nuestros clientes de la zanja, porque ya no es el primero que se queda atrapado o sin rueda”, comenta el responsable de un establecimiento.

Lo cierto es que la maniobra de incorporación o salida de la N-550 a esta altura se ha convertido en un ejercicio de alta precisión, ya que el simple hecho de desviarse unos centrímetos del tramo que conserva la rejilla puede suponer un accidente como desenlace.