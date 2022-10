Cancelan un macrobotellón organizado por detractores de pagar en discotecas

La polémica está servida en el ámbito universitario de Santiago. La tradicional “batalla” entre los que prefieren los pubs de la zona vieja contra los que se decantan por las discotecas del Ensanche ha tomado un cariz subido de tono, con decisiones que superaban el límite de la legalidad. Así, un grupo de estudiantes, denominados ‘NON Salseo USC’, decidieron organizar un macrobotellón, previsto para mañana jueves, en las gradas del Campus Sur, un evento, a todas luces ilegal y que han decidido, finalmente, cancelar.

En esta línea, los responsables de esta quedada querían protestar contra la subida desmesurada, bajo su punto de vista, de las entradas de los locales de ocio nocturno de la capital gallega, poniendo su foco sobre la política de la famosa cuenta de Instagram que organiza las principales fiestas de la ciudad.

De este modo, decidieron preparar este encuentro en la vía pública para emborracharse, con un cartel lanzado en redes sociales, bajo el lema “macrobotellón contra Salseo e os seus secuaces”, y que acumulaba 1.806 me gusta en Instagram. Sin embargo, este pasado lunes difundieron otro comunicado, por estos mismos medios, abortando su evento por “amenazas legais”.

“Rogámosvos a todos que por favor non asistades polo ben da protesta, polas posibles consecuencias legais e multas tanto para nós como para os/as asistentes. Non en tanto, o espírito do que todas e todos queremos segue moi vivo, e por iso convidámosvos a que bebades cos vosos amigos, tanto no piso coma en locais asumibles para logo encontrarnos na zona vella”, señalan en su publicación.

A pesar de lo indicado en el texto, el departamento municipal de Seguridad Ciudadana, cuestionado sobre este tema, apuntó a EL CORREO GALLEGO que no se mandó ninguna orden a los responsables. En todo caso, sí que tenían previsto una actuación policial especial para esta cita, puesto que existe una ordenanza contra el botellón. Así, en el caso de que siguiese adelante su organización, intervendrían antes de la llegada de los jóvenes para diluir cualquier intento de concentración.

Cabe recordar que, desde más de diez años, está prohibido ingerir alcohol en la calle y, precisamente, es una de las multas más típicas en las noches de los jueves, junto a los orines y los ruidos en pisos. En este caso, sólo existe cierta libertad durante las fiestas de la Ascensión y el Apóstol, cuando se permite, aunque siempre con un control exhaustivo, las reuniones para beber en el campillo.

UN CAMBIO RADICAL. Más allá de la concentración cancelada, el ánimo de la protesta se sitúa en los precios de las discotecas, con una escalada que lleva a muchos a hacer un sobreesfuerzo para acceder a ellas. En este sentido, cada vez son menos los locales en los que se puede entrar gratis o incluso por un módico precio de cinco euros.

Desde la pandemia, las entradas para los principales puntos de ocio nocturno se han convertido en un lujo, aunque se siguen llenando, lo que demuestra que hay muchos universitarios dispuestos a pagar lo que cuestan. A costa de incluir dos bebidas, en vez de una, en el acceso, los estudiantes deben pagar más del doble que hace unos años, en una postura que parte de la subida de los costes y los mayores impuestos que pesan sobre las bebidas alcohólicas.

Dentro de esta polémica, hace unas semanas se pudo ver cómo cientos de jóvenes corrían por la Plaza Roja para conseguir un boleto para Vanitas, el nuevo Apolo, cuyo coste ascendía nada más y nada menos que a 14 euros. Este es un ejemplo de lo que no toleran los ‘pro zona vieja’, de ahí el ánimo de su “protesta”, aunque queda claro, por la afluencia de ambos territorios de marcha, que hay sitio para todos.

En todo caso, pronto llegarán las fiestas prefinde, tradicionalmente más caras que una noche normal, por lo que el debate volverá a estar servido en Compostela.