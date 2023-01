Caos de tráfico por el corte de un carril en el túnel

Un lunes lluvioso en hora punta no parece el mejor momento para cortar un carril del túnel del Hórreo, supuestamente por obras de mantenimiento, según informaron fuentes oficiales a este periódico. Este tipo de trabajos suelen realizarse de madrugada o, en todo caso, a horas de baja circulación. Pero ayer, un lunes en que el mal tiempo ya suele provocar aglomeraciones, se sumó además ese corte de un carril en una de las zonas más saturadas ya de por sí de la ciudad. Como era de esperar, el caos que se montó fue de los que hacen época. El Ayuntamiento de Santiago no precisó el horario de este corte, pero testigos presenciales indicaron que a la una del mediodía el carril estaba cerrado y había una enorme caravana, y a las 15,30 horas seguía sin estar operativo, y el atasco era todavía mayor. Esto, además, suponía un peligro para la circulación, por obligar a continuos cambios de carril, ya que el corte no estaba señalizado con antelación. La fuerte lluvia que caía por momentos empeoraba todavía más las condiciones para circular, ya que disminuía la visibilidad y podía alargar la distancia de frenado, en caso de necesidad. Muchos conductores mostraron su malestar por esta decisión poco entendible, a priori.