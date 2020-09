Cara y cruz en un regreso a los institutos escalonado

Han pasado muchos meses desde que en marzo los institutos echaron el cierre y la teledocencia, o el amago de ella, se convirtió en la norma imperante. Desde aquella, solo algunos alumnos que preparaban selectividad o exámenes de recuperación habían podido volver a los pasillos. Hasta ayer. El primer día de clase en los institutos compostelanos se ha producido de forma escalonada: solo han comenzado los cursos de 1º y 2º de ESO, 1º de bachillerato; y los dos cursos de 1º de FP de grado medio y de grado superior. El resto lo hará entre hoy y mañana.

Si algo caracteriza este nuevo año escolar es la manera de entrar y salir del centro. Durante la mañana de ayer, que fue un día de presentaciones más que de vuelta formal a la rutina, cada curso acudió al centro a una hora diferente. En el instituto Arzobispo Xelmírez I, situado al lado de la alameda de la ciudad, se pudo ver cómo el personal de la dirección y profesorado del centro formaban filas en el exterior con bastante separación entre los alumnos. Ellos esperaban pacientes a que la cola avanzase, sin embargo, en el momento de los reencuentros con sus amigos el panorama fue algo diferente. Los abrazos y los saludos cercanos también hicieron acto de aparición.

Lo mismo ocurrió en el instituto Antonio Fraguas, en el barrio de Fontiñas, donde los alumnos formaban pequeños grupos y charlaban mientras esperaban su turno para entrar al centro. “En general todo salió bastante bien, pero es cierto que en 1º de la ESO hubo un poco de lío porque no están acostumbrados a entrar separados”, reconoce el director del centro, Carlos Encisa, quien esta semana se afanó en explicar a los alumnos todas las medidas a través de un vídeo en directo realizado en Instagram.

DISTANCIAS ENTRE LAS MESAS. Una vez en el interior de los centros, la imagen es similar en todos los institutos de la ciudad: la separación de metro y medio es obligatoria, o bien la utilización de algún objeto como mamparas en el caso de que no se pueda llegar a esa medida. La mayor parte habían organizado el espacio conforme a esa distancia, antes de que Educación incluyese la segunda opción en su última disposición, la semana pasada. Las bibliotecas, los salones de actos o las aulas específicas (tecnología, música o plástica) son ahora aulas normales, habilitadas para poder realizar las divisiones de los grupos necesarias para que los estudiantes estén separados.

“Tuvieron la mascarilla todo el rato, y respetaron los diferentes carriles marcados en el suelo para que no se anden cruzando”, explicó Encisa. La valoración del portavoz de los institutos públicos de Santiago y director del IES de Pontepedriña, Javier Dapena, es también positiva: “Máis ou menos normal, pero cos problemas lóxicos de escalonar”. Eso sí, reitera que ha sido un regreso muy apresurado porque “ata o pasado luns non vimos aos novos profesores que se enviaron como reforzo, e non puidemos dar as instrucións para organizar aos titores”, detalla Dapena.

El comienzo del curso en secundaria, bachillerato y formación profesional llegó acompañado de una convocatoria de huelga por parte de CIG-Ensino, CCOO, CSIF y STEG, como ya ocurrió el día 10 de septiembre en los colegios. A la convocatoria se sumó una concentración ayer a media mañana frente a la sede de la Xunta de Galicia, para denunciar la falta de medios y lo que consideran una gestión ineficaz de la pandemia por parte de la administración autonómica. “O seguimento desta folga non se pode calcular porque os servizos mínimos eran moi elevados. Tampouco podemos dar cifras por parte do alumnado ao facerse un regreso escalonado”, afirma el presidente de la Confederación de Anpas Galegas, Fernando Lacaci.

LA SEMIPRESENCIAL. No todos los alumnos a los que le tocaba volver ayer a las aulas van a acudir al instituto a diario como de costumbre. Educación permite la enseñanza semipresencial en bachillerato y en FP, y son varios los centros acogidos a esta modalidad. Los cursos de 1º de bachillerato del Antón Fraguas, Eduardo Pondal y Pontepedriña se encuentran en educación semipresencial, y acuden a los centros de forma rotatoria, divididos en grupos. Lo mismo ocurre con todos los alumnos de FP de Pontepedriña o con los del instituto San Clemente.

Así, tras el primer día, lo que más preocupa a los centros es el momento en el que todos los alumnos hayan vuelto a las aulas. Hoy es el turno de 3º de ESO, 2º de bachillerato, 2º de FP de grado medio y 2º de FP de grado superior. Mañana, los restantes.