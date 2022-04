Cardenal Omella: “¡Pobrecito el santo padre, no sé como podrá hacer!”

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se refirió durante el Encuentro de Empresarios Católicos a una posible visita del papa Francisco a Santiago, con motivo del Año Santo: “Yo no soy profeta. Le cuento mi deseo, mi deseo es que venga, que venga a Santiago, que venga a Barcelona también porque celebramos el año ignaciano, los de Sevilla querrán que vaya a Sevilla también... ¡Pobrecito el santo padre, no sé cómo podrá hacer!”.

“Hay una cosa que me gusta mucho del santo padre: es que él se esfuerza sobre todo por ir allá donde nadie va y donde hay muchos problemas, las periferias”, afirmó el cardenal Omella a preguntas de los medios en Santiago. “Ahora que vaya, por ejemplo, al Sudán me parece impresionante, o que vaya al Congo, donde yo estuve de misionero”, valoró en declaraciones realizadas en ls hospedería de San Martiño Pinario, en donde se celebró el encuentro. Le parece “tan bonito” que vaya a esos lugares en los que “han sufrido tanto, hay tanta miseria y todavía no está consolidada la paz allí”. “Me parece que esto es precioso”. “Y eso es lo que tenemos que admirar de este papa y que con él viajemos todos para acercarnos más a la pobreza de las periferias”, sentenció.

ARZOBISPO. Monseñor Julián Barrio también intervino durante las jornadas. “Nuestra sociedad en este escenario de crisis antropológica, social y económica en el que nos movemos, da la impresión de que cuando teníamos preparadas las respuestas, de pronto nos han cambiado las preguntas”, comenzó señalando el arzobispo. “En este supuesto, tratamos de percibir lo invisible observando lo visible. Dialogar con empresarios católicos y toda persona de buena voluntad sobre los problemas que afectan al ejercicio de tan importante función social como es el compromiso empresarial, parecía conveniente”.

“En medio de los augurios no halagüeños de la actualidad es necesario seguir afirmando la grandeza de la vida, poniendo la economía al servicio de las personas y de la sociedad con un espíritu creativo y esperanzado, como economía de propuesta y de propósito”, señaló en su intervención monseñor Julián Barrio. Añadió que “la ciudadanía espera que el sector privado sea capaz de responder a sus expectativas desde la empatía, el propósito y la creación del valor compartido posibilitando una economía más inclusiva, sostenible y resilente. Lo que una persona es se deduce o se esclarece a la luz de aquella realidad ante la que vive y para la que vive. En estos momentos redescubrir la humanidad que late en cada persona y la madurez serena del don de la vida, es fundamental, siendo conscientes de que nuestras acciones son las de un ser que resuena en el conjunto de lo que existe, superando la idea de vivir la ilusión de la libertad sin responsabilidad. Más allá de la lamentación hemos de considerar las posibilidades, sabiendo que la rutina deriva en crisis porque el inmovilismo es insostenible. Vivir en la historia no es someterse a la cultura dominante y aceptar resignadamente lo que se nos da, sino tener la capacidad de interpelarla y de tomar posición ante ella”.

Destacó una “crisis de las ideologías” en el siglo XX, que “ha dejado emerger una corriente nueva que busca fundar los comportamientos humanos sobre un sistema de valores reconocidos y aceptados por la mayoría”. Además, el arzobispo señaló que “la emergencia de la ética marca el fin del optimismo racionalista y la pérdida de una confianza ciega en el progreso científico y técnico, orientando nuestro espíritu en dos direcciones: la fidelidad y la creatividad. Evidentemente la ética ayuda a jerarquizar los valores y educa en el discernimiento para la acción, buscando una sociedad habitable en la que se han de garantizar las libertades pero también las solidaridades. El cristianismo propone un sistema de valores para guiar comportamientos y orientar decisiones, fundando así la responsabilidad moral y recordando que la Iglesia recibe de la Revelación divina el sentido del hombre, realidad sagrada e inviolable”.

Y concluyó: “Viajamos siempre por el carril rápido, cargados de emociones, de estímulos, y eso hace que no tengamos nunca el tiempo y la tranquilidad que necesitamos para reflexionar y preguntarnos qué es lo realmente importante” (Carl Honoré, Elogio de la lentitud). Estoy seguro de que esta Jornada nos ayudará a ver lo importante”.