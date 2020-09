“Cáritas significa amor: es la caricia de la Iglesia a su pueblo y a los que más sufren”

1 Llegada a Cáritas. “Cuando mi hijo el mayor (tengo tres) hizo la primera comunión, vi que tenía que darle gracias a Dios por los niños y la mujer que tenía. Soy voluntariado social, por lo que pensé qué lugar de la Iglesia me permitía dar gracias a Dios, entonces encontré mi objetivo en Cáritas. Fui a junto mi párroco y le dije que quería entrar en ella. Ahí entré y aquí sigo”.

2 Agradecimiento. “Aquí aprendí a dar gracias por lo que había recibido gratuitamente. Entré para dar gracias y lo sigo haciendo. Hace siete años tuve un cáncer, me decían de parar, pero Cáritas me ayudó a seguir concentrado y a no rendirme. Por ello, estoy en deuda con Cáritas”.

3 Razón de ser. “Cáritas es esa puerta que cuando llaman a ella hay que dar una respuesta, intentándolo de la forma que sea. Eso es Cáritas: amor, fraternidad... es una palabra muy bonita. En definitiva, somos la acción social de la Iglesia”.