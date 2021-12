Carlos Núñez actúa hoxe na Praza da Quintana

SANTIAGO. O gaiteiro Carlos Núñez interpreta hoxe, a partir das 18.15 horas, tres temas musicais acompañado dunha proxección de efectos especiais 3D sobre a fachada da Quintana. O obxectivo do espectáculo é darlle a benvida ao segundo Ano Santo Xacobeo; un xeito de lembarlle aos peregrinos que a Porta Santa seguirá aberta os vindeiros 365 días. Pero o gaiteiro non vai estar só, pois vai contar co galego Xabier Díaz e coa Real Banda de Gaitas de Pontevedra. O acto pode seguirse pola TVG e polas canles de YouTube do Camiño e de Turismo de Galicia. REDAC.