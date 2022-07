‘Carne y Arena’ sumerge al espectador, con gran realismo, en el drama de los migrantes

Carne y arena, el proyecto de realidad virtual del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, se expuso ayer por primera vez en España en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, donde cosechó críticas excelentes por parte del público. Se trata de una obra sorprendente con la que el oscarizado cineasta consigue atrapar al espectador en una experiencia única a través de las vivencias de las personas migrantes y refugiadas, que el espectador vive con un realismo asombroso gracias a las nuevas tecnologías.

La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Cul-

tura, Román Rodríguez, mien-

tras que el director participó a

través de una videoconferencia.

El proyecto había sido premiado ya con un Óscar por la Academia en 2017, año en el que se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Cannes. Desde entonces, el guionista y director mexicano tuvo la oportunidad de internacionalizar su obra llegando a ciudades como Washington, Los Ángeles, Ciudad de México, Milán, Ámsterdam, Montreal, entre otros.

No cabe duda del éxito de la misma, que ha conseguido con ayuda de la tecnología inmersiva más sotisficada una experiencia excepcional que permite “camiñar nos pés do emigrante, por debaixo da súa pel e dentro do seu corazón”, como explicó Iñárritu durante su intervención telemática.

El proyecto, que forma parte del Xacobeo 21-22, consigue llenar la capital gallega de un ambiente cultural que se sumerge por completo en las nuevas tecnologías. Además, se trata de una “experiencia pioneira que merece todos os recoñecementos”, manifestó el conselleiro de Cultura, destacando la importancia del “emprego das novas linguaxes para facernos comprender mellor a realidade que vivimos a través dunha ollada humana e empática”.

“En Galicia, Carne y Arena conéctanos co noso pasado, xa que a emigración na procura dunhas mellores condicións de vida foi a realidade á que tiveron que enfrontarse milleiros de galegos e galegas ao longo da historia”, aseguró el conselleiro. Se trata, por tanto, de una inmersión en los viajes de estas personas migrantes que atravesaron la frontera entre México y Estados Unidos, haciéndonos partícipes de sus vivencias más personales. Si algo queda claro con esta “propuesta pionera”, como lo definió Román Rodríguez, es que aunque estemos “virtualmente presente”, físicamente somos invisibles.

Todo interesado podrá visitar la exposición hasta el 18 de septiembre. Con las entradas ya agotadas para julio, aún se puede comprar para las sesiones de agosto por nueve euros a través de Ataquilla.com.