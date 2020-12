‘Carta de Reyes’ para que el colegio de Lavacolla pueda utilizar el pabellón

Santiago. Alumnos del CEIP Mestre Rodríguez Xixirei de Lavacolla le entregaron ayer una carta al concejal de Educación del Ayuntamiento, Rubén Prol, en las instalaciones del Cersia, acompañados por miembros del Anpa.

Se trata de una particular misiva, firmada por todos los niños del centro, en la que demandan al Concello que le pida a los Reyes Magos las llaves del pabellón multiusos, “que está rematado desde hai meses pero que non se pode disfrutar por problemas burocráticos: faltan permisos das acometidas de luz e auga”, según denuncian.

“Nun curso especial como este, no que os espazos son máis importantes ca nunca para manter as distancias de seguridade, ter o pavillón rematado e pechado é un luxo que non nos podemos permitir, e menos cando chove”. ECG