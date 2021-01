Carta pastoral del arzobispo con motivo del día de la infancia misionera, el 17 de enero

Santiago. “La Iglesia celebra el próximo 17 de enero la Jornada de la Infancia Misionera. Cuando todavía percibimos los ecos del nacimiento de Jesús que nos anunciaba el amor de Dios, os escribo para que fijándoos en Él, le ayudéis a ser mensajeros de ese amor, buena noticia, que ha de llegar a todos los niños del mundo”. Así se dirige en una Carta Pastoral a los niños y niñas de la Diócesis el arzobispo, monseñor Julián Barrio, en la que les pide su oración para contribuir al esfuerzo misionero.

En el documento, monseñor Julián Barrio indica que “acoger el espíritu misionero nos lleva a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás y anunciarles la buena nueva del Evangelio. Siempre me alegra vuestra presencia y participación en la catequesis y conocer vuestras iniciativas e inquietudes”, señala el arzobispo.

“También en esta ocasión”, les dice, “quiero recordaros que sois los pequeños misioneros que imitando a Jesús comunicáis que Dios nos ama, una noticia que tiene que llegar hasta el confín de la tierra. Aunque las dificultades no sean pequeñas, no debemos acobardarnos confiando en la providencia de Dios Padre que está siempre pendiente de nosotros. De manera especial en esta pandemia en la que los niños del mundo también se han visto afectados, hemos de pensar en ellos y tratar de ayudarles con nuestra aportación económica”. El arzobispo les pide a los niños y niñas de la Diócesis no olvidar “que estáis ayudando a millones de niños y niñas que necesitan de vuestra oración, sacrificio y amor, ayudándoles a conocer a Jesús y a tener una buena formación. Ellos esperan vuestra respuesta. Rezamos por los misioneros y misioneras. Os lo agradezco también en su nombre. Pido que el Niño Dios os bendiga a vosotros, a vuestras familias y a nuestra Diócesis”. redac.