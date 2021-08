Casado debe renovar su ‘look’ peregrino

{botas de infantería}

Torpe sobrino, llevo varios días intentando dar, sin éxito, con el paradero de Pablo Casado con el fin de aconsejarle sobre el atuendo adecuado que debe utilizar si vuelve a hacer un tramo del Camino de Santiago. Y es que el otro día, cuando le vi entrar en el Obradoiro después de recorrer con su familia la última parte de la Ruta, por poco se me cae el alma a los pies. Ni los pantalones vaqueros son idóneos para ese menester, porque son muy rígidos y pesadotes, ni la camisa blanca que llevaba puede considerarse una prenda apropiada para el peregrinaje. En cuanto a sus zapatos de montañero aficionado, tampoco reciben mi aprobación, aunque sé que hay muchos caminantes modernos que utilizan ese tipo de calzado por estar mal aconsejados. Si logro contactar con él, le obsequiaré con una capa como Dios manda, unas botas de piel como las que usaban los tercios de infantería de la antigüedad y un sombrero de ala ancha capaz de proteger tanto del sol como de la lluvia. Al verlo ataviado de esa guisa, estuve a punto de pedirle al deán, don José Fernández Lago, que le impidiese el paso a la Catedral alegando vestimenta inadecuada y también estuve tentado de abordarlo para echarle una cariñosa bronca, pero como iba acompañado por su mujer y sus dos hijos al final fui prudente y me frené. Por cierto, su esposa, Isabel Torres, me pareció muy estilosa, aunque tampoco iba ataviada como es debido para hacer el Camino. Me cuentan mis fuentes que estudió Psicopedagogía, que trabaja como especialista de dicha disciplina en un colegio, que pasa mucho de la política, que no tiene ningún afán de protagonismo público y que vela mucho por su intimidad, todo lo cual me parece perfecto. Me cae bien, Damián, así que espero que no cambie si el líder del PP llega algún día a gobernar el país.

{plaza con más sol}

He de confesarte, Damián, que paso más bien poco por delante del antiguo colegio Peleteiro, especialmente porque me deprime el estado en que se encuentra el edificio después de más diez años de abandono, aunque también porque mi caballo, Petrus, sufre extrañas convulsiones cuando le obligo a circular por enclaves descuidados y temo que algún día acabe arreando una coz a alguno de esos raperos tatuados que van siempre con los cascos pegados a las orejas. El centro educativo que dirige mi buen amigo Luis Peleteiro ganó muchos puntos, desde luego, cuando se trasladó a su actual ubicación, que es mucho más amplia, cómoda y tranquila, pero también me entristece bastante recordar lo bulliciosa y alegre que era esa zona cuando cientos de alumnos acudían allí a diario, y eso que a mí, como sabes, los adolescentes y los jóvenes me resultan la mar de molestos en cualquier situación. Tampoco los niños pequeños me hacen la más mínima gracia, pero al menos suelen ser más educados que sus hermanos mayores cuando la primavera la sangre les altera. En cuanto al denominado proyecto Peleteiro, coincido con el alcalde, don Xosé Sánchez, y no con el arquitecto y edil Jorge Duarte, en que la nueva plaza que se construya debería estar orientada hacia el sur, lo mismo que las fachadas principales de los pisos que se levanten en el solar. De esa forma, se aprovecharía mejor la luz y el escaso solecito del que disfrutamos en nuestra sacrosanta ciudad cuando el invierno hace de las suyas, así que espero que esa sea la propuesta que finalmente salga adelante. No es que yo vaya a ir mucho a la citada plaza, pero a lo mejor cualquier día me da por ir de picnic por allí y no me gustaría tener que abrir mi cesta de mimbre e instalar mi gramófono portátil en un lugar sombrío y ventoso. Me entiendes, ¿verdad?

{suciedad por doquier}

Por donde sí paseo con frecuencia es por la zona peatonal de las casas de Ramírez, cuyo aspecto, la verdad sea dicha, es bastante lamentable. La suciedad campa a sus anchas, muchos botelloneros dejan las latas de cerveza por ahí tiradas y a veces hay que ir esquivando cientos de cristales rotos, bolsas de plástico y todo tipo de inmundicias. Una pena, sobrino, porque ese espacio ganaría muchos enteros para el ocio si se hiciese una pequeña reforma estética y los barrenderos pasasen más a menudo. Tampoco los maceteros están muy cuidados, así que un día de estos voy a telegrafiar a doña Mila Castro, concejala de jardines, para que plante allí unas flores como Dios manda. Eso es lo que ha hecho en numerosas rotondas y su aspecto ha mejorado de una forma sustancial, hasta el punto de que a veces me entran ganas de bajarme de mi carruaje y afanar unas cuantas plantas para colocarlas en mi jardín, que está muy mustio desde que tu tía huyó para ponerme la cornamenta con el desequilibrado poeta hindú que tanto menciono en mis cartas. Si no lo hago es porque nuestro país ya está lleno de mangantes, pero cada vez me tienta más la idea de convertirme en un hábil ladrón de jardines e ir cargando petunias ajenas en un capazo mientras recito poemas de Las flores del mal. Perfilaré mejor mi plan y te lo expondré con detalla en una próxima misiva.

{¿me volveré jipi?}

Frecuentemente, cuando paso por la zona antes indicada, me siento en la terraza del restaurante Góndola, cuyo toldo es quizá el más bonito de Santiago, y me tomo un par de gin tonics. Luego voy hacia la plaza Roja y me encuentro a menudo con mi joven amigo José Luis Estévez, un creativo genial que en cierta ocasión tuvo a bien regalarme un magnífico retrato del fallecido cantante Antonio Vega asido a su guitarra. Yo soy más, ya lo sabes, de María Dolores Pradera, y rara vez me verás escuchando algo que no sean las óperas que me recomienda la soprano Laura Alonso o piezas de Bach, pero a raíz de ese regalo descubrí las composiciones de dicho músico y lo cierto es que algunas me parecen excelentes. ¿Acabaré volviéndome jipi? No sé, Damián, mi vida es un pozo de confusión. Te dejo, voy a ver si localizo a don Pablo.