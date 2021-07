Cascada de millóns para renovar Compostela: o Real Padroado acorda un novo plan de cidade

Dezaoito anos despois o Real Padroado da Cidade de Compostela reuniuse de novo para planificar cal será a capital galega do futuro. De aquí nunha década, segundo os acordos alcanzados onte, a mobilidade urbana, as áreas verdes, as actividades culturais e a distribución vivirán un lavado de cara pensado para que a cidade sexa máis práctica, vangardista e sustentable. O Hostal dos Reis Católicos foi durante a tarde de onte o escenario elixido para acoller a reunión que converteu á cidade no centro de España coa presenza do rei e das máximas autoridades do equipo de goberno estatal. O acto estivo presidido por Felipe VI e o presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Tamén participaron o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; a vicepresidenta primeira do Goberno e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño; o ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Albares; a ministra de Facenda e Función Pública, María Jesús Montero; a ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Raquel Sánchez; o ministro de Cultura e Deporte, Miquel Iceta; o delegado do Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da Cidade -órgano executor do Real Padroado-, Xosé Sánchez Bugallo; o arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio; o reitor da Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; e a subsecretaria do Ministerio de Cultura e Deporte, Andrea Gavela, que actúa como secretaria.

Na xuntanza, Sánchez Bugallo presentou a Proposta estratéxica plurianual do Consorcio de Santiago para o período 2021-2027-2032, a cal conta cun investimento previsto global de 281.562.000 €, que se artellan sobre tres importantes proxectos de actuación, entre os que destaca o chamado Dobre anel. Este propón reordenar os espazos perimetrais do centro da cidade: o eixe Basquiños-Virxe da Cerca-Senra, coa praza de Galicia como nodo central. A segunda pata dese dobre anel aborda as actuacións nos múltiples espazos verdes: a Alameda, o Campus Sur, os terreos do Xardín Botánico e Brañas de Sar. Tamén os corredores fluviais do Sar e o Sarela, e inclúense actuacións no Hórreo e en Sar, por ser dous conectores de toda á cidade: a rúa do Hórreo conecta a intermodal coa praza de Galicia e con toda a cidade histórica; e a rúa do Sar une a cidade histórica cos espazos verdes e coa Cidade da Cultura, o que permite ofrecer novos atractivos turísticos que poidan reducir a presión no centro, integrando ademais a Colexiata de Sar como conexión entre a cidade histórica e a Cidade da Cultura. Coa futura reordenación, a mobilidade de Santiago dará un xiro radical en termos de practicidade.

Pese a que a modificación das áreas de mobilidade é un dos que terá un impacto máis notable, o Consorcio destaca como a pata máis ambiciosa o proxecto Xestión de fluxos, centrado en garantir a preservación patrimonial da cidade histórica, facéndoa compatible coas necesidades e circunstancias actuais, tendo en conta a necesidade de reordenar a distribución de mercadorías e aprovisionamentos e o ciclo integral da auga.

Cabe sinalar que, a este respecto, o alcalde dixo nunha entrevista recente nestas páxinas que urxe a modificación do reparto de mercadorías na zona histórica, algo que xa se comezou a ataxar co cambio de horario de reparto na modificada ordenanza de transporte. Con ese obxectivo en mente, acordouse reordenar a distribución de mercadorías e os aprovisionamentos.

ROBOTIZAR O REPARTO E DAR UNHA NOVA VIDA A ESPAZOS EN DESUSO. As actuacións incluirán a creación dun centro loxístico robotizado de distribución, localizado preto do casco histórico e das principais vías de comunicación, a conformación do modelo con todos os axentes implicados, o deseño de rutas óptimas e a adquisición de vehículos de baixo impacto medioambiental.

Por outra banda, o proxecto Compostela Cultural Area busca utilizar os espazos patrimoniais dispoñibles, xunto con outros infrautilizados ou que se poidan xerar en áreas periféricas da cidade, como base de novas dotacións e propostas culturais, de residencias de artistas internacionais e de intercambios culturais. Búscase así crear produtos culturais ligados ao patrimonio para descentralizar o turismo; e tamén xerar festivais consolidados para os anos entre Xacobeos, ao estilo do acaecido con O Son do Camiño, co éxito xerado desde a súa creación en 2018. Ademais, destaca o sostemento de dúas institucións culturais: a Real Filharmonía de Galicia e a Escola de Altos Estudos Musicais. A maiores, non só a cultura tomará un novo impulso, senón que se porá tamén o aceno no plano sanitario. Así, unha das intervencións máis destacadas é a que quere recuperar parte dos edificios do antigo Hospital Psiquiátrico de Conxo e todo o seu contorno como Polo de Formación Profesional Biosanitario. Precisamente, unha das apostas municipais é fomentar a industria ligada á tecnoloxía sanitaria no futuro polo Sionlla Biotech, polo que este Polo sería un complemento máis a esa Compostela con tecido industria.

POLO AUDIOVISUAL DE GALICIA. Con esta mesma filosofía de recuperación e utilización de espazos patrimoniais infrautilizados, pretende crearse o Polo Audiovisual de Galicia, que se localizaría no Instituto Galego de Información, unha vez acometida a adquisición e rehabilitación do edificio. Por outro lado, aproveitando a longa experiencia do Consorcio en recuperar edificios para usos dotacionais da cidade (Museo das Peregrinacións e de Santiago, Ala Sur de Bonaval para Museo do Pobo Galego, Casa do Cabido, Curtiduría de Pontepedriña para Centro Nacional de Referencia en Formación en Rehabilitación...), proponse tamén recuperar e interpretar o espazo público e outros edificios para actividades.

Segundo trasladou o Consorcio, todas as liñas de actuación recollidas na proposta estratéxica plurianual do Consorcio forman parte dun obxectivo principal: construír un modelo transformador para mellorar todo o tecido da cidade: aumentar a súa competitividade, a posibilidade de mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e a capacidade do seu territorio para evolucionar e adaptarse a distintos escenarios posibles, pero sempre desde a base do seu excepcional patrimonio cultural. Toma relevancia o punto de vista ambiental, nun proceso a longo prazo iniciado xa no presente coas diferentes peonalizacións das zonas do centro histórico da cidade.