Casi 200.000 € para mejoras en el vial y asegurar el talud de la rúa do Bidueiro

Snatiago. La Xunta de Goberno local aprobó ayer el proyecto de estabilización de talud y acondicionamiento y mejora del vial en la rúa do Bidueiro, en Vidán; y la apertura del procedimiento de adjudicación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y de arbolada del Parque de Brandía, reservado a centros especiales de empleo. De los asuntos tratados, dio cuenta el alcalde de Santiago. En la reunión, el ejecutivo local dio luz verde al expediente denominado Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y de la arbolada del Parque de Brandía del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, reservado a centros especiales de empleo. También se aprobó el gasto correspondiente y la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto, estableciéndose un tipo de licitación de 274.612 euros para tres años. El alcalde recordó que hay tres parques que no están incluidos en el concurso de parques: Brandía, Salgueiriños y Monte do Viso, que se reservan, recordó, para centros especiales de empleo.

También se aprobó el Proyecto de estabilizacion de talud y acondicionamiento y mejora del vial en la rúa do Bidueiro, en Vidán, con un presupuesto máximo de 190.470,31 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de cuatro meses. La obra tiene por objeto acondicionar el vial, mediante la aplicación de una capa de cinco centrímetros de mezcla bituminosa en caliente sobre una base de 25 cm de zahorra con el fin de mejorar la capa de rodadura existente, así como la estabilización del talud del margen éste del mismo, con la construcción de un muro de contención por el margen del río Sarela. Según el alcalde, es “una zona donde hay un deslizamento al lado del río, con un cierto riesgo de que se pueda venir abajo”. ECG