Casi 21.000 peregrinos realizaron el Camino en lo que va de año, la cifra más alta de la historia del Xacobeo

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha augurado un año "histórico" para el Camino de Santiago, dado que desde comienzos de año ya se han superado los 20.700 caminantes, la cifra más alta en este mismo período en toda la historia del Camiño y del Xacobeo. Rueda se ha expresado así este jueves en Arzúa (A Coruña), donde ha participado en el albergue de Ribadiso en la presentación de una experiencia piloto para poner en marcha un sistema de medición del número real de peregrinos, complementario a las estadísticas de Compostelas selladas en la Oficina de Acollida ao Peregrino.

Tal y como ha destacado el conselleiro de Turismo, este miércoles se sellaron 1.600 Compostelas, "el máximo diario de 2022". "Los números indican que ya llevamos más peregrinos que en 2019, el último año normal, y también más que en 2010, también Año Santo. El año pasado a estas alturas se habían dado 1.000", ha explicado, tras lo que ha insistido en que este puede ser un "año récord". Según explica la Xunta en un comunicado, se han superado los registros de enero a mediados de abril tanto frente a las más de 18.600 Compostelas en el año récord de 2019 como a las más de 19.100 del anterior Xacobeo 2010.

Remarcan que las estadísticas muestran que se está reactivando la peregrinación internacional, ya que casi el 46% de los peregrinos llegados a Santiago desde enero proceden de otros países. Destaca Portugal, que representa más de un 8%, seguido de Alemania, Estados Unidos, Italia, México, Francia o Reino Unido. Apuntan además que la mayor afluencia en el Camino de Santiago también es "un buen termómetro para mediar las buenas perspectivas turísticas para la Semana Santa", en la que se prevén ocupaciones de entre el 60% y el 80%, "incluso superiores en zonas como Santiago de Compostela, Ferrol o Viveiro, Ribeira Sacra y Ourense".

PROYECTO PILOTO. En cuanto al proyecto piloto, Rueda ha recordado que era una petición del propio sector y ha defendido su utilidad para conocer realmente el número de peregrinos y, así "atenderlos bien". Además, ha remarcado que la iniciativa respeta la privacidad de los caminantes. Aunque el elemento "fundamental" seguirá siendo la Compostela, el vicepresidente espera que esta iniciativa pueda complementarla y se pueda ir extendiendo a todos los tramos del Camino. El nuevo método pretende realizar la medición a través de teléfonos móviles con wifi o bluetooth instalados en determinadas zonas, en este caso en puntos estratégicos del Camiño Francés, la ruta más transitada y que concentra más de la mitad de la afluencia.

De esta forma, podrá conocerse la concentración de personas en la zona de cobertura del dispositivo y el número de personas que recorren el Camino, "ya que muchos peregrinos que hacen la ruta y no sellan la Compostela o incluso no llegan a Santiago y, por tanto, no figuran en las estadísticas". Al acto también han asistido la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, así como representantes del Cluster Turismo de Galicia y de las asociaciones de amigos del Camiño de Santiago. EUROPA PRESS