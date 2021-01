Casi la mitad del comercio echará el cierre si la crisis no remite en solo tres meses

Santiago. Ante la modificación horaria que reduce en tres horas y media el periodo de apertura para el comercio no esencial –lo que afecta al calzado o al textil, entre otros– son muchos los que se plantean abrir a mediodía para intentar perder el menor número de clientela posible. Es el caso, por ejemplo, de Confecciones Riande, situado en la praza do Toural. “No sé si vendrá la gente a mediodía pero por intentarlo que no quede”, explicaba ayer su responsable, Jorge Riande.

De hecho, ayer la asociación que aúna a los comerciantes del casco histórico compostelano, Compostela Monumental, informaba de que muchos socios se habían dirigido a la agrupación para que se realizase una consulta conjunta sobre la idoneidad de abrir durante las horas de la comida: “Estimados asociados. Varios compañeros se han dirigido a Compostela Monumental para que os consultemos cómo veis la opción de no cerrar vuestros comercios al mediodía para compensar de esta forma el cierre obligatorio a las 6 de la tarde, y de esta forma dar más opciones, mientras duren estas restricciones, a posibles clientes, a poder comprar en los comercios del casco histórico. Por favor decidnos algo para saber vuestra opinión al respecto”, pedían a los socios.

Muchos de los comerciantes de la ciudad tenían su pico de clientes a partir de media tarde, tal y como le ocurría por ejemplo a la tienda de ropa D’Brokos. El cierre a las seis hará que muchos pierdan las visitas de aquellos que salen de trabajar a esa hora. Estas no son las únicas restricciones para el comercio que han entrado en vigor. A partir de ahora, los centros comerciales tendrán que permanecer cerrados los fines de semana. Solo se salvan de las nuevas medidas los comercios básicos: alimentación, farmacias, quioscos o estancos. Las restricciones estarán en vigor, como mínimo, durante tres semanas.