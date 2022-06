Casi mil kilómetros en bus de Burdeos a Santiago tras quedar tirados con Ryanair

Tirados en Burdeos y sin saber cómo regresar a Santiago. Esa es la situación que padecieron, el lunes por la tarde, los pasajeros que tenían previsto coger el vuelo de Ryanair con salida programada desde la ciudad gala poco antes de las 20.00 horas. El aviso de la cancelación del enlace, debido a la huelga que mantienen los empleados de la aerolínea irlandesa, les llegó a los afectados apenas dos horas antes de la partida, por lo que muchos se encontraban ya en el aeropuerto a la espera de pasar los controles de seguridad hacia la zona de embarque.

La compañía, según denuncian, apenas les informó de las alternativas posibles para regresar a su destino a través de otros vuelos, por lo que tuvieron que conformarse con la opción de viajar en autobús hasta la capital gallega. La aerolínea low cost fletó dos autocares con este fin, que partieron poco después de las diez de la noche desde la localidad gala y llegaron a Compostela cerca de las nueve de la mañana tras un viaje de más de novecientos kilómetros.

Otros pasajeros afectados intentaron alquilar un coche para regresar por su cuenta, desistiendo ante los problemas que supone salir del país de origen, y algunos también optaron por coger billetes de última hora hacia París, Bilbao o cualquier otra ciudad con conexiones aéreas directas con Santiago.

No ha sido el único incidente de consideración que ha afectado a Lavacolla en esta huelga de los empleados de Ryanair, puesto que el fin de semana también se produjo otro hecho grave, cuando una tripulación con base en Galicia se vio obligada a dormir en el propio avión en el aeropuerto de Fráncfort Hahn, en Alemania, después de que no se autorizase el despegue de la aeronave por un exceso de horas de vuelo. Pese a saberlo, la compañía no dispuso un hotel para la tripulación, que tuvo que dormir en el avión en el que debían volar a Lavacolla. El pasaje también se vio afectado, ya que tras anunciarse la cancelación del vuelo tuvo que pasar la noche en el aeropuerto. Finalmente todos llegaron a la terminal de Rosalía de Castro el domingo a mediodía.

Un total de 54 vuelos con origen o destino a los aeropuertos españoles han sido cancelados en las tres primeras jornadas de la huelga de Ryanair en España, Francia, Bélgica y Portugal, el pasado fin de semana, según han informado fuentes sindicales. Además se registraron retrasos en al menos 208 vuelos con salida o llegada de las 10 bases que la aerolínea posee en España.

En la primera jornada de huelga no hubo apenas incidencias, porque la empresa puso a casi al 100 % del personal en servicios mínimos y eso limitó a los trabajadores la posibilidad de ejercer su derecho a la protesta, explicó una portavoz de USO, uno de los sindicatos convocantes.

Los sindicatos calculan que unos 14.000 pasajeros se han visto afectados por los paros y, dado que la empresa “no ha informado si tiene intención de sentarse a negociar”, seguirán adelante con las otras tres jornadas previstas de huelga hasta el próximo 30 de junio.

La protesta de los TCP de Ryanair en España comenzó el viernes casi sin impacto por los servicios mínimos del 100 %, por lo que operaron ese día los 438 vuelos que tenía programados, en tanto que el sábado los retrasos afectaron a más de centenar de vuelos.

Ha sido convocada por los sindicatos USO y Sitcpla para los días 24, 25, 26, 27 y 30 de junio, y 1 y 2 de julio, con el objetivo de obligar a Ryanair a cumplir con la aplicación de los derechos laborales básicos y las sentencias judiciales, y conseguir cerrar un convenio.